Ärger um Radwege in Grevesmühlen: Das sind die Hinweise der OZ-Leser

Radfahrer haben in Grevesmühlens Innenstadt schlechte Karten. So lautete die Überschrift über dem Bericht am Donnerstag in der OSTSEE-ZEITUNG. Damit verbunden war ein Aufruf an die Leser, ihre Sicht der Dinge zu schildern. Die Resonanz war groß, etliche

Brita Buttkewitz in ihrem Eiscafé in der August-Bebel-Straße. Quelle: K. Huschke

Anrufer machten ihrem Unmut Luft. Allerdings ging es dabei nicht nur um die fehlenden Radwege, sondern auch um das Thema gegenseitige Rücksichtnahme. Brita Buttkewitz, die in der August-Bebel-Straße Janny’s Eis betreibt, hat so ihre eigenen Erfahrungen mit den Radlern. „Die Radfahrer nutzen (egal welches Alter und vor allem egal welche Leistung das Fahrrad hat) sehr gerne die Fußwege. Ich möchte nicht für alle Gewerbetreibenden sprechen, aber für den Fußweg vor meinem Eisladen. Um auf die Außenterrasse zu gelangen, muss der Fußweg überquert werden. Gerade unsere kleinen Gästen können Gefahren nicht einschätzen und müssen sie meiner Meinung nach auch nicht. Ein Fußgänger oder ein Fahrrad schiebender Verkehrsteilnehmer können bremsen, E-Bikes in voller Fahrt jedoch nicht. Es ist ein Wunder, dass es noch zu keinem größeren Unfall gekommen ist. Hoffen wir, dass das auch so bleibt. Ich kann nur immer wieder an die Fahrradfahrer appellieren, dass gegenseitige Rücksichtnahme groß geschrieben wird und das Fahrrad an Engstellen geschoben wird.“

Und die Unternehmerin ist nicht die Einzige, die dieses Problem sieht. Vor allem ältere Anruferinnen beklagten sich am OZ-Telefon über das Verhalten (einiger) Radfahrer, die auf den Bürgersteigen keine Rücksicht nehmen würden, weder auf Senioren noch auf kleine Kinder. Vor allem in der Wismarschen Straße sei das Problem sehr groß, da dort der Gehweg sehr schmal sei.

Rollatoren bleiben im Kopsteinpflaster stecken

Und auf den Gehweg sind die Senioren angewiesen. Emmy Nagel ist 89 Jahre alt und lebt in Klütz. Doch immer wieder kommt sie nach Grevesmühlen, beim Spazierengehen ist sie auf den Rollator angewiesen. „Das Kopfsteinpflaster in der Stadt ist ja sehr schön anzusehen und es gehört ja auch zur Geschichte, aber für mich ist es eine Katastrophe.“ So machen die große Lücken im Pflaster nicht nur ihren Füßen zu schaffen, auch die Räder des Rollators bleiben zwischen den Steinen stecken. „Ich bin davon überzeugt, dass ich nicht allein bin mit diesem Problem.“ In Klütz machen ihr vor allem die hohen Bordsteine zu schaffen. Die Dame appelliert an die Politiker, die älteren Menschen bei den Planungen nicht zu vergessen.

Ausgeschilderte Radwege sind teilweise unpassierbar

Karl-Ludwig Hübner aus Grevesmühlen ist auch über 80 Jahre alt, aber immer noch gern und oft mit dem Fahrrad unterwegs. „Es gibt viele gute Radwege rund um Grevesmühlen, aber leider fehlen immer noch einige Verbindungen“, erklärt der Senior. „Wenn ich von Kussow zum Steinbrink fahre, dann ist das zwar ein offizieller Radweg, aber eigentlich ist er kaum befahrbar.“ Von Warnow nach Santow sieht es ähnlich aus. Der Radweg von Grevesmühlen nach Börzow hat aufgrund der Wurzeln erheblich gelitten. „Da fahre ich dann lieber auf der Straße.“ Er wünscht sich, dass bei den Radwegen mehr darauf geachtet würde, dass sie auch Orte verbinden, die es sich lohnt mit dem Fahrrad anzufahren. Nur entlang der Landesstraße die Radwege auszubauen, hält er für wenig sinnvoll. „Über die Dörfer zu fahren, das ist doch viel schöner.“

Haben auch Sie Anregungen zu dem Thema, dann melden Sie sich in der Redaktion, per Mail an grevesmühlen@ostsee-zeitung.de oder per Telefon unter 03881/787810.

Von Michael Prochnow