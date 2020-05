Grevesmühlen

Kleine Ursache, große Wirkung: Nachdem der Entsorger GER in Grevesmühlen angekündigt hat, dass ab Juli die monatliche Entleerung der blauen Tonne für Altpapier 3,76 Euro kostet, hagelt es reichlich Kritik in den sozialen Netzwerken an dem Schritt. Doch der sei, so GER-Geschäftsführer Claudius Martinetz, wirtschaftlich notwendig, da der Markt für Altpapier seit Jahren weggebrochen sei.

Helgo und Katrin Haas. Quelle: Prochnow

Andernfalls sei die Entsorgung nicht mehr finanzierbar. „Ja“, sagt Katrin Haas, „der Weltmarkt ist zusammengebrochen. Hintergrund ist unter anderem, dass Asien kaum noch etwas abnimmt. Und auf der anderen Seite ist der Inhalt der blauen Tonnen oftmals so verunreinigt, dass eine Sortierung zu aufwendig ist.“

Dann würden die Rohstoffe in der Verbrennung landen. Katrin Haas betreibt seit mittlerweile zwei Jahren mit ihrem Mann Helgo einen Altstoffhandel in Grevesmühlen.

Drei Tonnen Papier pro Tag

Anfangs hatte das Paar einen Container auf einem Hof im Grünen Weg aufgestellt, inzwischen gibt es einen festen Standort im Gewerbegebiet Nordwest nahe des Klärwerks. Dort ist jeden Sonnabend von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Das Paar betreibt den Altstoffhandel im Nebenerwerb.

„Davon leben können wir nicht, aber es läuft sehr gut,“ berichtet Katrin Haas, deren Familie zu DDR-Zeiten bereits im Westen von Grevesmühlen einen Altstoffhandel betrieben hat. Rund drei Tonnen Papier landen pro Sammeltag in den Containern. Vier Cent erhalten die Kunden für ein Kilo Papier. Für Pappe gibt es kein Geld, sie wird kostenlos angenommen. Altkleider können ebenfalls beim Altstoffhandel abgegeben werden. Fünf Cent gibt es hier für ein Kilogramm.

„Für ein Taschengeld reicht es immer“

„Das sind keine großen Beträge. Aber inzwischen haben wir einen guten Kundenstamm und für ein Taschengeld reicht es immer.“ Dabei muss das Papier nicht einmal gebündelt sein. Wichtig ist, dass kein Unrat dazwischen liegt. So wie es bisweilen in der blauen Tonne passiert.

Sero in der DDR – so lief es damals Die Abkürzung „Sero“ stand in der DDR für das VEB Kombinat Sekundär-Rohstofferfassung, das Sekundärrohstoff-Annahmestellen und deren Weiterverteilung betrieb. Die Preise waren durchaus so attraktiv, dass es sich unter anderem für Schulklassen lohnte, die regelmäßig Sammlungen durchführten. Allerdings landete das Geld dabei selten in der Klassenkasse, sondern wurde für Solidaritätsaktionen wie Hilfe für Nicaragua oder Nelson Mandela verwendet. Die Preise damals: 30 Pfennige pro Kilogramm Papier; 50 Pfennige pro Kilogramm Textilien; 20 Pfennig pro Weißglasflasche, 5 Pfennig für grüne Flaschen, 12 Pfennig pro Kilo Stahlschrott, 2,50 Mark pro Kilo Kupfer, 10 Pfennige pro Sprayflasche, 1,80 Mark pro Kilo Blei.

Rohstoffe werden zu 100 Prozent verwertet

Denn das Papier, das in Grevesmühlen von Katrin und Helgo Haas gesammelt wird, kommt direkt in die Papierfabrik Leipa in Schwedt. „Und dort wird es zu 100 Prozent wieder verarbeitet“, erklärt Katrin Haas. Der Grund, weshalb sie eine feste Summe für ihr Papier erhält, hängt mit der Zusammensetzung der Abfälle zusammen, die der Altstoffhandel wieder in den Kreislauf einführt.

„Was wir an die Fabrik liefern, ist reines Altpapier, da ist kein Kunststoff dazwischen und auch kein anderer Rohstoff.“ Denn genau das sei das Problem mit der blauen Tonne. Die Leute würden bisweilen die Wertstoff- mit der Restmülltonne verwechseln. Altstoffhändler wie Katrin Haas achten bei der Annahme darauf, dass beispielsweise Papier und Pappe getrennt werden. Und die meisten Verpackungen seien nun mal keine Pappe, wie oft angenommen wird, sondern Kunststoff.

Größerer Andrang in den nächsten Wochen

Dass mit der Debatte um die Gebühren für die blaue Tonne in den nächsten Wochen der Andrang beim Grevesmühlener Altstoffhandel zunehmen werde, davon gehen Katrin und Helgo Haas fest aus.

Die blauen Tonnen in Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

„Wir werden sehen, wie wir die Öffnungszeiten verlängern. Auf jeden Fall bleibt es dabei, dass wir den Altstoffhandel nebenbei betreiben. Ein Haupterwerb wird das nicht. Jedenfalls im Moment nicht.“

Die Leipa-Papierfabrik gehört zu einem bundesweit agierenden Unternehmen, das aus Altpapier unter anderem Verpackungen herstellt. Pro Jahr verarbeitet das Unternehmen rund 1,5 Millionen Tonnen Altpapier.

Gollan beendet ebenfalls kostenlose Sammlung

Im Zuge der Debatte um die ab Juli anfallenden Kosten für die private blaue Tonne spielen einige Anwohner mit dem Gedanken, den Entsorger zu wechseln. Denn Altpapier sammelt nicht nur GER.

Die blauen Tonnen in Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Die Firma Gollan mit einem Recyclinghof in Rosenhagen bei Lützow ist ebenfalls einer der Großen im Entsorgungsgeschäft in der Region. Die Anfrage dort ergab, dass auch dieses Unternehmen ab Juli den Kunden Kosten für die Entsorgung in Rechnung stellt. 35 Euro pro Jahr werden bei Gollan fällig – sofern die Kunden überhaupt eine Tonne haben.

Denn neue würden derzeit nicht ausgeliefert, da die Routen durch Nordwestmecklenburg ausgelastet seien, hieß es auf Anfrage.

