Am Wochenende hatten die ersten Kunden in Nordwestmecklenburg die Schreiben des Entsorgers GER im Briefkasten. Aufgrund wirtschaftlicher Zwänge könne das Unternehmen ab Juli die Altpapierentsorgung – immerhin seit 15 Jahren ein kostenloser Service – nicht mehr zum Nulltarif anbieten. Ab Juli kostet die Entleerung einer großen blauen Tonne (240 Liter) 3,76 Euro, wenn sie einmal pro Monat abgeholt wird. Die Kunden könnten selbst entscheiden, ob sie den Service in Anspruch nehmen. Ansonsten gibt es keine Entleerung mehr. Die Reaktionen auf die Mitteilungen sind heftig, die Kunden sind sauer. Und wenden sich unter anderem an den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises, der die Müllentsorgung in Nordwestmecklenburg koordiniert. Doch der sei überhaupt nicht zuständig, teilt der Landkreis mit.

Wörtlich heißt es dort: „Die blaue Tonne ist kein Angebot des Abfallwirtschaftbetriebs und war bisher deshalb auch kein Teil der Abfallgebühren, die der Landkreis erhebt. Die nun von GER erhobene Gebühr hat mit dem aktuellen Papierpreis zu tun, der Landkreis hat auf diese aber keinen Einfluss, da es sich um ein privates Vertragsverhältnis handelt, bei dem der Landkreis nicht Vertragspartner ist.“

Höhere Abfallgebühren aufgrund der sinkenden Erlöse?

Allein die Containerstellplätze obliegen den Landkreis. Dort soll die Entsorgung auch weiterhin kostenlos bleiben, heißt es aus der Kreisverwaltung. Allerdings geht auch die Preisentwicklung nicht spurlos an der Behörde vorbei. So könnten die Abfallgebühren künftig steigen. Die Begründung des Abfallwirtschaftsbetriebes lautet wie folgt: „Von den schlechten Marktbedingungen bei Papier ist auch der Landkreis betroffen. Knapp ein Fünftel der im Landkreis (ohne Wismar) eingesammelten Papiermenge wird über die durch den Landkreis bereitgestellten Depotcontainer an den Wertstoffsammelplätzen erfasst. Die erzielten Verwertungserlöse haben in den vergangenen Jahren die Sammelkosten gedeckt, erzielte (geringe) Überschüsse konnten gebührenmindernd eingesetzt werden. Nach mehreren Ausschreibungen der Entsorgungsleistungen sind die Entsorgungskosten gestiegen, Verwertungserlöse sind weiter gesunken. Das kann/wird für künftige Kalkulationen der Abfallgebühren dazu führen, dass die Abfallgebühren entsprechend angepasst werden müssen.“

