Ärger wegen „Knebel-Vertrag“: Beidendorfer wird sein E-Auto nicht mehr los

Beidendorf/Grevesmühlen

Wenn Volker Schoel aus Beidendorf (63) in den Medien die Offensive der Bundesregierung in Sachen E-Mobilität verfolgt, ärgert er sich. Dabei ist Schoel selbst bereits vor fünf Jahren freiwillig auf E-Mobilität umgestiegen. Eigentlich hatte er sich einen Motorroller kaufen wollen, doch dann wurde es der kleine Renault Twizy.

Im Nachhinein, sagt Schoel, wünschte er, er hätte sich doch für den Roller entschieden. Das Aufladen der Batterie sei dabei nicht das Problem gewesen. Sein Twizy kann über Nacht an einer ganz normalen Steckdose in der Garage aufgeladen werden. Dass es bisher in Deutschland nicht genug Ladestationen gäbe, sei hinlänglich bekannt, meint er. Man müsse längere Fahrten sehr gut planen und längere Wartezeiten beim Laden in Kauf nehmen.

Anzeige

Knebel-Verträge für Batterie-Miete

Selbst Super-Schnell-Charger brauchen immerhin auch noch um eine halbe Stunde. Doch auch wenn man das alles in Kauf nähme, sagt Schoel, nicht jedes Auto kann an jeder Ladestation andocken – einfach weil die Stecker bisher nicht standardisiert sind. Und was vielleicht auch die wenigsten wüssten, sagt er dann, dass es Knebel-Verträge für E-Autos gibt, aus denen man nie wieder herauskommt.

Weitere OZ+ Artikel

Seit ein paar Monaten ist Volker Schoel krankgeschrieben, deshalb beschloss er im Januar, seinen Twizy stillzulegen. Er meldete ihn ab – meldete das auch der Renault-Bank, bei der er jeden Monat 40 Euro Batteriemiete zahlt – und fiel aus allen Wolken, als man ihm mitteilte, dass er trotz Stilllegung weiterzahlen müsse.

Kleiner Renault Twizy wartet auf einen Käufer, der ihn mit Batterie – und Batterie-Vertrag vor allem - will. Quelle: Annett Meinke

Zwei Möglichkeiten

Oliver Pekrun, Verkaufsleiter beim Renault-Autohaus Lüdemann & Zankel in Grevesmühlen, kennt das Problem. „Die älteren E-Modelle von Renault haben allesamt so einen Vertrag. Aus der Batterie-Miete kommt man nur dann raus, wenn man das Auto verkauft und der Käufer den Mietvertrag übernimmt. Oder, wenn man das Auto verschrottet.“ Das habe Renault, so Pekrun, bei den neueren E-Modellen überdacht.

Der Grund dieser Miete sei das Angebot, die Batterie jederzeit, wenn sie an Leistung nachlässt, auszutauschen. Jetzt könne man die Batterie eines E-Renaults immer noch mieten und habe damit auch immer noch das Anrecht auf Austausch, aber man habe jetzt auch die Möglichkeit, die Batterie aus dem Vertrag herauszukaufen.

Das sagt der ADAC Johannes Boos, Unternehmenssprecher des ADAC, teilt auf Anfrage der OZ mit: „Wir haben bisher zum Thema „ Batteriemiete“ nur eine sehr überschaubare Anzahl von Rückmeldungen unserer Mitglieder. Aber wir kennen die Situation, dass Batterien mit einem Neufahrzeug nicht mitverkauft, sondern vermietet werden. Das kann zu Schwierigkeiten führen, wenn das Fahrzeug verkauft wird, einen Totalschaden erleidet oder stillgelegt wird. Selbst wenn das Fahrzeug „weg“ ist, schuldet der Mieter als Vertragspartner die Rückgabe der Mietsache, beziehungsweise die Entrichtung des Mietzinses. In unserem ADAC-Musterkaufvertrag für E-Autos haben wir daher einen Passus aufgenommen, der den privaten Verkäufer schützt, wenn er ein E-Auto mit gemieteter Batterie verkauft.“ ADAC-Kaufvertrag e-Autos

Volker Schoel aus Beidendorf hat einen alten Vertrag. Bedeutet, ihm stehen nur die beiden Wege, die der Renault-Verkaufsleiter aufgezeigt hat, offen – verkaufen mit Batterie-Mietvertrag oder verschrotten. Die Batterie müsste, wenn sich Schoel für das Verschrotten entscheidet, glaubt Pekrun, von Renault zurückgenommen werden. Doch wie genau das funktioniert, weiß er nicht. Das könne Schoel nur mit Renault direkt klären.

Wie verschrottet man ein E-Mobil?

Insgesamt gibt es bisher nur wenig Erfahrung mit dem Verschrotten von E-Autos und dem Entsorgen ihrer Batterien. Dass das möglicherweise zum Problem werden kann, ist der Öffentlichkeit spätestens klar, seit der Tesla-Konzern im vergangenen Jahr in die Schlagzeilen geriet.

Volker Schoel aus Beidendorf mit seinem Renault Twizy. Quelle: Annett Meinke

Nach dem Unfall eines Tesla S in Österreich, nahe der Stadt Walchsee, fühlte sich lange niemand – auch der Tesla-Konzern nicht – für die Entsorgung der Batterie zuständig. Auch wenn Tesla ansonsten dafür bekannt ist, seinen Kunden ein „Rund-um-sorglos-Paket“ zu liefern – lange Reichweiten und ein europaweites Netz von Ladestationen zum Beispiel.

Zahlen bis zum St.-Nimmerleins-Tag?

Renault-Verkaufsleiter Pekrun ist dennoch zuversichtlich, dass alle Probleme, die mit der E-Mobilität zusammenhängen, lösbar sind und gelöst werden. Die „Big Player“ der deutschen Automobilbranche, wie Volkswagen und Mercedes zum Beispiel, wollen standardisierte Stecker verwenden, damit eben möglichst viele Automodelle an denselben Modellen von Ladestationen tanken können.

Ob jedoch Renault, falls sich der Beidendorfer Volker Schoel entscheidet, seinen Twizy tatsächlich zu verschrotten, die Batterie dann wirklich problemlos zurücknimmt? Oder ob in diesem Fall dann doch noch einiges an Kosten auf Schoel zukommt, ist eine Frage, die erst geklärt sein wird, wenn Schoel sich für diesen Weg entscheidet.

Bisher versucht der Beidendorfer noch, den Renault zu verkaufen. Interessenten gab es bereits – sagt er, doch alle wussten um das Vertrags-Batterie-Problem und wollten das kleine E-Mobil nur ohne die Batterie kaufen. Doch darauf kann Schoel nicht eingehen, – auf diese Weise müsste er bis zum St.-Nimmerleins-Tag Batteriemiete zahlen.

Von Annett Meinke