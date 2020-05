Pötenitz/Lübeck

Sie müssen 150 Euro zahlen, wenn sie nicht nach Mecklenburg-Vorpommern umkehren. Mit dieser Androhung sind Einwohner des Dassower Ortsteils Pötenitz von der Polizei in Lübeck zurück in ihre Heimat geschickt worden. Nun trauen sich manche nicht mehr über die Landesgrenze von Schleswig-Holstein, obwohl die Lübecker Halbinsel Priwall für sie nur eine Straße entfernt ist.

„Wir, die Bürgerinnen und Bürger in Pötenitz, haben viel Respekt für die Politik und ihre Handlungsweise in Krisenzeiten. Hier schießt sie aber am Ziel vorbei“, erläutern Uwe und Marga Steppan. So wie die beiden sind es viele Pötenitzer gewohnt, nur wenige Kilometer entfernt auf dem Priwall und in Travemünde einzukaufen, einen Arzt zu besuchen, Fahrrad zu fahren, spazieren zu gehen. Das alles soll jetzt nicht mehr möglich sein, weil eine Verordnung des Landes Schleswig-Holstein zur Bekämpfung des Coronavirus alle Einreisen aus touristischem Anlass untersagt?

Pötenitzer wollen mehr Freiraum

Pötenitzer sagen: Wir haben Verständnis dafür, dass die Polizei in Lübeck einen Ansturm von Urlaubern verhindern will. Aber Menschen aus der Umgebung sollten mehr Freiraum bekommen und nicht mit der Androhung von Bußgeldern zurückgeschickt werden. Die Grenze zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern müsse offen sein für Einwohner, die in der Nähe wohnen. Eine Art „kleiner Grenzverkehr“ solle doch möglich sein. Marga Steppan sagt: „Die Polizei hätte etwas anders damit umgehen sollen.“ Es gehe um einen normalen Nachbarschaftsverkehr. Es könne nicht sein, dass man Angst vor der Polizei haben müsse.

Wie steht die Lübecker Polizei dazu? Sie teilt auf Anfrage mit: „Wir haben die von Ihnen dargestellte Kritik geprüft. Demnach finden abgesetzt zur Landesgrenze nach Mecklenburg-Vorpommern Kontrollen zur Durchsetzung der Landesverordnung statt.“ Es seien Personen zurückgewiesen worden. Die Einsatzkräfte würden ihren Kontrollauftrag mit Augenmaß wahrnehmen. Die Polizeidirektion Lübeck erklärt: „Sollte im Einzelfall eine falsche Entscheidung getroffen worden sein, so bitten wir dafür um Verständnis.“

Polizei verweist auf Landesverordnung

Die Polizei verweist in ihrer Antwort auf das Verbot von Reisen aus touristischem Anlass nach Schleswig-Holstein, das seit dem 22. April gilt. Sie erwähnt aber auch eine Erläuterung der Landesverordnung: „Unter diese Regelung fallen nicht Einkaufsfahrten in engerem räumlichen Umfeld zur Wohnung und Ausflüge von geringem Umfang wie Spaziergänge und Fahrradfahrten.“ Das ist also Einwohnern von Pötenitz durchaus gestattet.

„Nie wieder geteilt“ ist unweit von Pötenitz auf einem Gedenkstein an der Landesgrenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein zu lesen. Quelle: Jürgen Lenz

Mitte April sorgten Kontrollen auf schleswig-holsteinischem Gebiet unweit von Hamburg für Irritationen und Ärger. Die Polizei überprüfte Ausflügler kurz hinter der Landesgrenze. Sie ließ viele Fußgänger, Radler und Autofahrer aus Hamburg nicht ins Land oder schickte sie in die Hansestadt zurück. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher ( SPD) und der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) besprachen das Problem in einem Telefonat.

Grenzkontrollen bei Hamburg schnell beendet

Günther sagte zu, dass Radfahrer und Fußgänger nicht weiter überprüft und zurückgewiesen werden. Es sei nicht sinnvoll, Menschen zu kontrollieren, die unweit der Landesgrenze wohnen. Es gehe darum, touristische Ausflüge vor allem an die Küsten zu verhindern. Die Polizeidirektion Lübeck teilte dazu auf Anfrage mit: „Zu etwaigen Kontrollen an der Landesgrenze nach Hamburg liegen bei der Polizeidirektion Lübeck keine Erkenntnisse vor.“

Von Jürgen Lenz