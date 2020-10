Afrikanische Schweinepest: So gut ist der Nordwestkreis auf die Seuche vorbereitet

Grevesmühlen

Für den Menschen ist sie völlig ungefährlich, dennoch sorgt die Afrikanische Schweinegrippe (ASP) für jede Menge Aufregung. Denn inzwischen hat die Seuche, die bei Wild- und Hausschweinen und sechs bis zehn Tagen zum sicheren Tod führt, Brandenburg erreicht. Zuvor hatte vor allem Osteuropa mit der Schweinepest zu kämpfen. Nun gibt es rund 40 positive Proben aus Brandenburg aus dem Raum Cottbus.

Die schlechte Nachricht für die hiesige Wirtschaft: „Am Mittwoch wurden wir über einen weiteren Fall informiert“, sagt Philipp Aldinger, Amtstierarzt in Nordwestmecklenburg. „Und der liegt nur noch 90 Kilometer von der südlichen Landesgrenzen entfernt.“

Das bedeutet, die Seuche breitet sich nach Norden aus. „Bei allen Maßnahmen, die wir treffen, wir müssen davon ausgehen, dass auch bei uns Fälle auftreten können.“ Was das bedeutet, wie die Region sich schützen kann und welche Folgen die Afrikanischen Schweinegrippe hat, das beantwortet der Experte anhand der wichtigsten Stichpunkte.

Wie erkennt man die Afrikanische Schweinepest ?

„In Brandenburg wurden die ersten Fälle bekannt, weil tote Tiere gefunden wurden“, erklärt Philipp Aldinger. Das Kadaver entdeckt werden, sei zwar normal. „Aber angesichts der Lage in Europa geht es darum, dass die Tiere untersucht werden.“

Je schneller das passiere, umso schneller können die Behörden reagieren. Typische Merkmale am lebenden Tier sind ein unsicherer Gang, fehlendes Fluchtverhalten, weil die Tiere am Ende starkes Fieber haben, halten sie sich in der Nähe von Wasserlöchern auf. Am toten Tier sind die Veränderungen an den Organen typisch. „Blutungen am Herz, eine deutlich vergrößerte Milz, verfärbte und vergrößerte Lymphknoten und Blutungen auf der Niere sind gut zu erkennen, wenn das Schwein aufgebrochen wird.“

Danach muss umgehend das Veterinäramt informiert werden. Auch am toten Tier sollen die Jäger eine Tupferprobe entnehmen, entsprechendes Material stellt die Behörde zur Verfügung. Das gilt auch für Unfallwild, also Wildtiere, die bei Verkehrsunfällen verendet sind.

Was passiert, wenn ein positiver Fall auftritt?

„Dann wird die Fundstelle markiert. Anschließend suchen Jäger, Landwirte und andere Personen, die sich auskennen und wissen wo die Rückzugsorte der Wildschweine sind, die Region ab“, so Phillipp Aldinger. Gibt es schließlich ein konkretes Gebiet, dann wird es abgesperrt.“

Das steckt hinter der Afrikanischen Schweinepest Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine Virusinfektion, die ursprünglich in Afrika beheimatet ist. Durch Reiseverkehr ist die Seuche nach Europa gelangt, wo sie vor allem in Osteuropa für erhebliche Probleme sorgte. Das Virus wird durch direkten Tierkontakt oder durch den Verzehr von verseuchten Fleischwaren, wie Essensresten, welche vom Menschen weggeworfen und von Wildschweinen gefressen werden, übertragen. Solche Lebensmittel können bis zu sechs Monaten ansteckungsfähig bleiben. Auch der Verzehr von Stechfliegen, die infiziertes Blut in sich tragen, kann zur Infektion des betreffenden Schweines führen. Daneben spielen auch sogenannte Vektoren als Überträger eine entscheidende Rolle: Hier ist die oben schon genannte Lederzecke zu nennen. Diese trägt das Virus als sogenannter Vektor in sich, ohne selbst zu erkranken und infiziert nach ihrem Biss das Wirtstier. Die Inkubationszeit beträgt zwischen zwei und 14 Tage. Der Erreger gelangt über das Maul oder die Nase in den Rachenraum, wo er sich in den Lymphknoten ansiedelt und vermehrt. Nach ein bis drei Tagen gelangt er in den Blutkreislauf und befällt die Körperorgane. Erkrankte Tiere scheiden das Virus über Kot, Harn und Nasensekret aus und bilden somit die Ansteckungsquelle für weitere Tiere. Es gibt bislang keine Impfung gegen die ASP. (Quelle Wikipedia)

Das Land MV verfügt mittlerweile über einen 110 Kilometer langen Elektro-Zaun. Der würde bei einem Ausbruch der Seuche zum Einsatz kommen. Innerhalb dieses Bereiches, der in der Regel rund 14 Kilometer Durchmesser hat, ruht die Jagd für zwei bis drei Wochen, auch Landwirtschaft ist dann nicht mehr möglich. „Ziel dieser Aktion ist es, zu sehen, wie sich die Seuche innerhalb dieser Kernzone entwickelt.“

Wie funktioniert Prävention?

Philipp Aldinger erklärt, sei er regelmäßig unterwegs, um mit Landwirten, Jägern und Tierhaltern zu sprechen. Zum einen gehe es darum, dass die Fachleute auf das Wild achten. Zum anderen um die Einhaltung bestimmter Regeln. „Ich kann nur immer wieder wiederholen, dass Lebensmittel nicht in die Natur gehören. In verarbeitetem Fleisch halten sich die Viren länger als sechs Monate. Das Wurstbrot, das an der Raststätte in den Busch geworfen wird, ist kein Mythos, sondern wirklich ein Problem.“

Inzwischen sind sogar die Mülleimer an den Autobahnen so präpariert worden, dass Wildtiere nicht mehr an den Inhalt gelangen. „Auch Tierhalter müssen Regeln einhalten, mit den Stiefeln, die der Schweinezüchter auf dem Feld anhatte, sollte er eben nicht in den Stall gehen.“ Biosicherheit und Hygiene seien die Stichworte, so Aldinger. Hinzu kommen Testungen durch das Veterinäramt. Doch bei fünf Tierärzten im Amt sei es schwierig, alle Betriebe regelmäßig zu testen.

Die wichtigsten Zahlen aus Nordwestmecklenburg

Rund 150 000 Hausschweine gibt es nach Angaben des Veterinäramtes in Nordwestmecklenburg. Sie werden von 370 Züchtern gehalten. Allerdings sind 330 davon Privatleute, die ein oder zwei Tier halten. Die übrigen 40 sind Großbetriebe mit teilweise Tausenden Tieren. Hinzu kommt eine Wildschweinpopulation im Landkreis, die eine Rekordzahl erreicht hat.

Wie Philipp Aldinger erklärt, hätten sich in den vergangenen Jahren die Zahlen der geschossenen Tiere deutlich erhöht. Im Jagdjahr (dauert vom 1. März bis zum 30. Februar) 2014/15 erlegten die Jäger in Nordwestmecklenburg 5525 Wildschweine. 2017/18 waren es bereits 8590, im vergangenen Jahr schon 10 019. „Die Bestände sind zu groß“, so der Amtstierarzt, der im engen Kontakt zum Kreisbauernverband und dem Kreisjagdverband steht. „Die Jäger tun, was sie können.“

