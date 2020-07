Plüschow

Die Bilder der verheerenden Buschbrände in Australien haben 2019 die Welt schockiert. Das Künstlerhaus Schloss Plüschow greift diese Katastrophe jetzt auf: „On Fire“ heißt eine neue Ausstellung zum Thema Umwelt, an der sich auch der chinesische Superstar Ai Weiwei beteiligt.

Im Untertitel der Ausstellung wird der Umweltgedanke deutlicher: „Kultur – Natur – Landschaft“. „Es geht um den Wandel der Kulturlandschaft“, sagt Miro Zahra, Leiterin des Künstlerhauses, „sie verändert sich ständig.“ Das geschieht durch unterschiedliche Einflüsse: Nach dem Krieg veränderte sich die hiesige Landschaft durch die sozialistische Landwirtschaft, heute auch und vor allem durch touristische Einflüsse. Inzwischen hat diese Thematik durch die weltweit geführten Klimaschutz-Diskussionen eine stärkere Dynamik bekommen.

Miro Zahra, Leiterin des Mecklenburgischen Künstlerhauses Schloss Plüschow im Corona-Sommer 2020. Quelle: Annett Meinke

„Die Natur ist unsere größte Ressource, wir sollten nachhaltig mit ihr umgehen“, verstärkt Miro Zahra die Botschaft der Schau. Sie stützt sich dabei auch auf das Buch „Der Naturvertrag“ des französischen Schriftstellers Michel Serres von 1995. „Heute, mitten in der Corona-Pandemie, wird uns noch schmerzlicher bewusst, wie stark unsere Existenz von den Gewalten der Natur abhängig ist“, sagt Miro Zahra. „On Fire“ liefert viele künstlerische Kommentare dazu. Und Schloss Plüschow bietet durch die vielen Räume, den Dachboden und den Außenbereich viele Möglichkeiten der Präsentation.

Auch Ai Weiwei ist mit einem Werk vertreten

In der Ausstellung zu sehen ist ein Werk des Künstlers Ai Weiwei. Es heißt „Safety Jacket Zipped the Other Way“ und besteht aus orangen Sicherheitswesten, die mit Reißverschlüssen miteinander verbunden sind und dann auf Stangen gehängt wurden. Das Werk hat Ai Weiwei mit der „ Hornbach“-Baumarktkette konzipiert, dort ist es für jedermann bestellbar. Mit diesem Konzept demokratisiert Ai Weiwei Kunstwerke und stellt sich gegen den etablierten Kunstbetrieb. Das macht es nun möglich, dass die Plüschower Ausstellung ein Werk des chinesischen Künstlers zeigen kann. Mehr dazu hier.

„Mate (Australia fire)“ von Dan Perjovschi (links) und „Safety Jackets Zipped the Other Way“ von Ai Weiwei (rechts). Quelle: Thorsten Czarkowski

Gleich daneben sind auch Arbeiten des rumänischen Künstlers Dan Perjovschi zu sehen. Er war 1995 Stipendiat in Plüschow. Für diese Ausstellung lieferte er eine Zeichnung „Mate (Australia fire“), die den brennenden Schriftzug „Climate“ darstellt. Auch die Postkartenserie „Greta“ von Dan Perjovschi ist hier zu sehen.

Eine Fotoserie von Rebecca Wilton zeigt die Veränderung unserer Umwelt auf besondere Weise. Zu sehen sind Leerstellen in der Landschaft, fotografiert in Mecklenburg-Vorpommern. Allesamt leere Flächen, auf denen einst Gutshäuser und Schlösser standen. Inzwischen hat sich die Natur diesen Raum zurückgeholt.

Ein weiterer großer Name in der Ausstellung ist Joseph Beuys (1921-1986), der als einer der wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts gilt. Denn zur Umwelt-Thematik passt Beuys’ Kunstprojekt „7000 Eichen“, das in einem Video vorgestellt wird, aufgezeichnet wurde es vom Künstler Theo Altenberg. „Das Video ist nur in dieser Ausstellung zu sehen“, sagt Miro Zahra. Denn „On Fire“ ist zum Teil eine Multimedia-Schau. Das verstörende Video von Christian Schönwalder „Body Taping / Wald 1“ zeigt die Entfremdung des Menschen von der Natur. Beeindruckende Bilder und Klänge liefert das Video „Acoustic Ocean“ der Schweizer Künstlerin Ursula Biemann, zu sehen auf dem Dachboden des Schlosses. Entstanden ist dieser Film auf den norwegischen Lofoten, dort erforschte eine Wissenschaftlerin mit Hydrofonen und Mikrofonen die akustische Ökologie der Ozeane.

Die neue Schau wurde vom Mecklenburgischen Künstlerhaus Schloss Plüschow in Kooperation mit dem Lauenburgischen Kunstverein Ratzeburg initiiert, von dort sind vier Künstler vertreten. 16 Künstler haben sich an der zur Ausstellung gehörenden Plakataktion beteiligt, die Ergebnisse sind ebenfalls im Haus zu sehen. Die Botschaft von „On Fire“ bringt Miro Zahra folgendermaßen auf den Punkt: „Natur und Kultur sind eins.“

Virtueller Ausstellungsrundgang unter folgendem http://www.plueschow.de/virtuellerrundgang/onfire2020/

Künstler und Ausstellung Es stellen aus: Theo Altenberg (D), Doreen Becker (D), Ursula Biemann (CH), Claudia Bormann (D), Ramona Czygan (D) Christian Engelhaaf (D), Sabine Engelhaaf (D), Heidemarie Ehlke (D), Dan Perjovschi (RU), Christian Schönwalder (D), Klaus Staeck (D), Ai Weiwei ( CN) und Rebecca Wilton (D). Die Ausstellung „On Fire“ ist bis zum 16. August zu sehen im Mecklenburgischen Künstlerhaus Plüschow (Am Schlosspark 8, 23936 Upahl), Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr, Eintritt 3 Euro

Von Thorsten Czarkowski