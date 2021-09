Grevesmühlen

Um 19.30 Uhr beginnt am Mittwoch, dem 8. September, die kostenlose Vorstellung im Piraten Open Air. Unter dem Motto „Ich bin ein Grevesmühlener“ erhalten alle, die die Postleitzahl 23936 in ihrem Ausweis vorzeigen können, Tickets zum Nulltarif. Die Karten gibt es während der regulären Öffnungszeiten der Theaterkasse täglich ab 11 Uhr auf dem Gelände an der Schweriner Landstraße. Aufgrund der aktuellen Coronaverordnung dürfen nur 2000 Besucher gleichzeitig ins Theater.

Teddy live ab 17 Uhr auf dem Marktplatz

Ein zusätzlicher Höhepunkt ist am Mittwoch der Auftritt von Squeezebox Teddy. Der Sänger und Entertainer gehörte viele Jahre zum Ensemble der Piraten. Jetzt können ihn seine zahlreichen Fans am Mittwoch auf dem Marktplatz im Theater erleben, ab 17 Uhr wird er dort auftreten.

Von Michael Prochnow