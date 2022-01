Hamberge

Es sollte eines der touristischen Highlights der Region werden. Eine Sommerrodelbahn, daneben ein Baumhaushotel, der Iserberg bei Grevesmühlen sollte Anziehungspunkt und Aushängeschild werden. Sollte. Denn bislang scheiterten sämtliche Versuche, die Projekte umzusetzen. Auch das Baumhaushotel gab es auf dem Papier bereits.

Vor zwölf Jahren stand ein Investor bereit, die Idee umzusetzen. Am Ende scheiterte er an der fehlenden Finanzierung. Nun allerdings gibt es eine neue Entwicklung und auch wieder die Hoffnung, dass der Iserberg wieder das wird, was er einmal war – das beliebteste Ausflugsziel der Grevesmühlener.

Zur Galerie Viele Grevesmühlener und vor allem die Einwohner von Hamberge erinnern sich noch an die Zeit des Ferienlagers. Heute genießen sie den Ausblick.

Investoren aus Leipzig haben Konzept präsentiert

Denn jetzt haben Interessenten aus Sachsen ein Konzept in Grevesmühlen vorgestellt, mit dem sie den Platz auf der Südwestseite des knapp 100 Meter hohen Iserbergs wiederbeleben wollen. Zwei Ehepaare aus Leipzig, Katja und André Störmer sowie Norbert Hunger und Susanne Janssen, wollen einen alternativen Campingplatz unter dem Stichwort „Glamping“ dort eröffnen. Glamping umschreibt die moderne und luxuriöse Form des Campingurlaubs. Unter dem Titel „Slot*H*ill“, was sinngemäß für „Faulenzen auf dem Berg“ steht, haben sie ihr Konzept vorgestellt.

Die Geschichte des Ferienlagers Das erste Gebäude auf dem Iserberg war 1912 errichtet worden als „Kurhaus Iserberg“ von Dora Bohnsack. Im Jahr 1948 folgte die Turnhalle, die Gebäude wurden als Sportschule genutzt. Im Laufe der Zeit folgten weitere Gebäude, mehrere Bungalows mit Schlafplätzen, ein Anbau an die Turnhalle, Außensportanlagen. Sogar eine Kegelbahn gab es dort. Als Ferienlager und zu Schulungszwecken wurde das Areal bis zur Wende genutzt. Bis 1993 waren die Gebäude noch sporadisch Herberge für Arbeiter in Benutzung, dann verfielen sie zusehends. Im Jahr 2008 erwarb die Stadt das Grundstück. Der Leipziger Investor Roland Hollstein hatte 2009 dem Bauausschuss in Grevesmühlen seine Pläne für ein Baumhaushotel in Hamberge auf dem Iserberg vorgestellt. Doch am Ende scheiterte die gute Idee an der fehlenden Finanzierung. Die Stadt Grevesmühlen ließ die Turnhalle 2019 abreißen. Zuvor war das Verwaltungsgebäude bereits zurückgebaut worden. Im Dezember 2021 stellten die Familien aus Leipzig das aktuelle Konzept vor.

Qualität statt Massentourismus

„Es geht darum, dort wieder Tourismus zu entwickeln“, erklärt Erich Reppenhagen, Vorsitzender des Bauausschusses Grevesmühlen. „Es sind Leute vom Fach.“ Seiner Aussage zufolge gehe es um ein Kontingent von etwa 60 Betten an dem Standort. „Dazu gehören ein paar Wohnmobilstellplätze,

Erich Reppenhagen (63) Quelle: Michael Prochnow

Kern der Anlage sollen Bungalows werden.“ Allerdings keine gewöhnlichen Bauten, sondern Unterkünfte nach neuestem ökologischen Standard. „Naturnah und umweltfreundlich soll es werden.“ Neben reinen Übernachtungen zu Urlaubszwecken sollen auch themenbezogene Kurzreisen angeboten werden, heißt es weiter in dem Konzept. „Zum Beispiel Yogakurse, Ernährungskurse, Kooperation mit Piraten-Action-Open-Air Theater Grevesmühlen, kuscheliges Wochenende zu zweit mit Wellness, Städtetourismus und Ostseespaziergängen in der Vor- und Nachsaison.“ Die gastronomische Versorgung soll nicht öffentlich zugänglich sein und lediglich für die jeweiligen Übernachtungsgäste angeboten werden.

Schwimmteich und Baumhaushotel

Und so könnte es aussehen: Im nördlichen und westlichen Bereich des Grundstücks mit Blickrichtung zur Ostsee sowie zum Santower See sind die meisten Parzellen zur Übernachtung sowie der Outdoorwellnessbereich geplant. Dieser soll mit Saunafässern, einem Badezuber sowie einem kleinen Naturschwimmteich ausgestattet werden.

Im größeren Teil des Grundstücks, im Zentrum und Richtung Süden/Waldgrenze sollen das Gebäude für die Rezeption mit integriertem öffentlichen Sanitärtrakt, das Wirtschaftsgebäude und alle Bereiche für Freizeit, Sport, Spiel, die Outdoorküche, ein Streichelzoo und ein Bauerngarten Platz finden. Geräumige Luxuszelte sollen das Angebot für die Übernachtung abrunden – auf der Erde zumindest. Als Highlight sind zwei Baumhäuser geplant. Ein Naturschwimmteich ist ebenfalls Bestandteil der Planung.

Solche Baumhäuser könnten auf dem Iserberg entstehen. Quelle: Archiv

Grünes Licht aus dem Bauausschuss

Im Bauausschuss, der allerdings nur empfehlenden Charakter hat, gab es bereits grünes Licht für das Vorhaben, das nun in die konkrete Planungsphase gehen soll. „Auf jeden Fall finde ich gut, dass es eben nicht um Massentourismus geht“, so Erich Reppenhagen. Wie es jetzt weitergeht, das wird sich in den nächsten Wochen entscheiden.

Auch in der Stadtverwaltung wächst die Hoffnung, dass Grevesmühlen schönstes Grundstück – zumindest das mit der besten Aussicht – den Eigentümer wechselt. Die Stadt sucht seit vielen Jahren einen geeigneten Käufer für das Areal. Mit den Interessenten werden aktuell die Änderungsbedarfe für den Bebauungsplan und das mögliche Prozedere dafür abgestimmt. Davon ist auch abhängig, welche der Ideen aus dem Konzept am Ende umgesetzt werden können.

Von Michael Prochnow