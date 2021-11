Alarm in Nordwestmecklenburg: Erster Fall von Geflügelpest bei Wildvogel

Grevesmühlen

Nach Geflügelpestfällen bei zwei Hobbyhaltungen in Nordwestmecklenburg hat das Veterinäramt den ersten Fall bei einem Wildvogel nachgewiesen. Das teilte die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag mit. Demnach wurde bei einer Graugans das Virus festgestellt. Der Vogel ist am Wariner See tot aufgefunden worden.

Landrat Tino Schomann (CDU) befürchtet Schlimmeres. Er sagt: „Wir müssen von einer weiten Verbreitung des Virus in der Wildvogelpopulation ausgehen.“ Geflügelhalter müssten ihre Tiere schützen und sich an die Sicherheitsmaßnahmen halten. Landwirtschaftminister Till Backhaus (SPD) mahnte bereits nach den beiden Fällen bei Hobbyhaltern in Wismar und Hohenkirchen: „Die Fälle machen deutlich, dass das Geschehen mit Blick auf die bevorstehende kalte Jahreszeit weiter an Fahrt aufnimmt.“

Geflügelhalter in Nordwestmecklenburg müssen die Tiere entweder in einem geschlossenen Stall oder einer sicheren Voliere halten, wenn keine andere zuverlässige Barriere zwischen den Tieren und Wildvögeln herzustellen ist. Die Tiere sollten auch nur an Stellen gefüttert werden, die für Wildvögel unzugänglich sind. Futter, Einstreu und andere Gegenstände, die mit Geflügel in Berührung kommen, sind so aufzubewahren, dass ein Kontakt mit Wildvögeln verhindert wird. Straßen- und Stallkleidung müssen getrennt werden.

Der Landkreis bittet alle Halter in Nordwestmecklenburg, bei Verdachtsfällen einen Tierarzt zu informieren oder sich ans Veterinäramt zu wenden. Dessen Mitarbeiter sind telefonisch erreichbar unter 03841 / 30 40 39 01. In Notfällen kann über die Leitstelle Westmecklenburg unter 0385 / 500 00 der Bereitschaftsdienst der Amtstierärzte angerufen werden.

