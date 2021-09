Alarm in der Wismarbucht: Spezialkräfte trainieren für den Ernstfall auf der Ostsee 

Hohen Wieschendorf

Alarm in Hohen Wieschendorf. Wenige Meter vom Anleger wird ein Öl auf der Wasseroberfläche gemeldet. Ursache dessen ist ein leckgeschlagenes Boot. Jetzt muss alles schnell gehen. Eine Katastrophe für Mensch, Tiere und Umwelt gilt es zu verhindern. Dieses Mal ist es zum Glück keine bittere Realität, sondern nur eine Übung. Die Szenarien, wie bei einem solchen Ernstfall zu handeln ist, sollen einmal durchgespielt werden. Dafür kamen am Wochenende Spezialtechnik und besonders geschulte Einsatzkräfte zum Einsatz.

„Bis jetzt hatten wir einfach nur Glück“, sagt der Leiter der Übung, Ralf Hecht. Denn Seeunfälle g

Ralf Hecht vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg leitete die Übung. Quelle: Dirk Hoffmann

ebe es nach seiner Darstellung immer wieder, sie könnte es auch hier an der Küste in Nordwestmecklenburg geben. Das Zusammenspiel der Kräfte und das Training an den Geräten seien deshalb so wichtig, um im Einsatz optimal handeln zu können. Leider ist an diesem Sonnabendmorgen das Wetter nicht optimal. Ein hoher Wellenschlag und starker Wind, der von Nordost reinbläst, haben die Leitung der Übung umdenken lassen. Statt, wie geplant, am Anleger in Wohlenberg soll die Ölsperre nun am Anleger in Hohen Wieschendorf gelegt werden. Zurück bleiben in Wohlenberg unter anderem ein Einsatzstellensicherungstrupp des Technischen Hilfswerkes (THW) Gadebusch und ein Bereitstellungsraum. Alles andere wird kurzerhand nach Hohen Wieschendorf verlegt.

Windstärken von vier bis fünf

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Klütz reichen den Frauen und Männer auf dem Boot des Katastrophenschutzes NWM das Material für die Ölsperre. Quelle: Dirk Hoffmann

Lange dauert es indes nicht, dann sind auch die ersten Einsatzkräfte am Ort des neuen Geschehens. Bei dieser Ölabwehrübung geht alles Hand in Hand. Es wirkt wie lange einstudiert, als zum Beispiel Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Klütz den Einsatzkräften im Katastrophenschutzboot des Landkreises Nordwestmecklenburg das Material für eine zwölf Meter lange Ölsperre reichen. Annika und Andrè Schliemann nehmen es zusammen mit Christian Rothe auf und legen es ins Boot. Kurz darauf starten sie von der rechten Seite des Anlegers, umfahren diesen wenig später an der Spitze, um einige Meter weiter in der offenen Ostsee diese Sperre gemeinsam mit dem zweiten Boot des Katastrophenschutzes auszulegen. Ein alles andere als einfaches Unterfangen, denn der Wind hat zur Mittagszeit zugenommen und erreicht nun auch hier Stärken von vier bis fünf. „Bis Windstärke sechs können wir so was machen. Aber das hier ist jetzt schon schwierig“, meint Christian Hinze, der für den Einsatz Abschnitt 2 verantwortliche Leiter vom Katastrophenschutz Nordwestmecklenburg.

Einsatzkräfte der Übung 80 Einsatzkräfte haben an der Ölabwehrübung teilgenommen. Im Einsatz waren Kräfte des THW aus Rostock, Bad Doberan, Stralsund und Gadebusch sowie der Freiwilligen Feuerwehr Klütz, der Johanniter Wismar, der Malteser NWM, des Wassergefahrenzuges NWM, des Arbeiter Samariter Bundes Wismar und Baltic-Taucher aus Rostock.

Erst-Einsatz-Container mit externer Stromversorgung

Und während die beiden genannten Boote gerade die Ölsperre auslegen, hat ein Boot des THW Stralsund mittels eines Bürstenskimmers an anderer Stelle unweit des Anlegers Öl von der Wasseroberfläche abgefördert. Ausgerüstet ist es mit einem separaten Gerät mit einer Wasserpumpe und einem Hydraulikaggregat. Zweimal 80 PS treiben das Boot an, das ein 500 Liter fassendes IBC-Fass mit an Bord hat. Hier gelangt das über die Bürsten abgeförderte Öl hinein. Es bleibt aber nicht in dem Plastefass, sondern wird danach auf das Vakuumfass gepumpt, das sich auf dem Anhänger des Hägglunds vom THW Bad Doberan befindet. Dieses Kettenfahrzeug kann so leicht nichts erschüttern. Ohne Probleme kann es durch schweres Gelände fahren, wie Lars Lehmann berichtet. Mit insgesamt 25 Kräften ist das THW von Bad Doberan gekommen und hat noch weitere Fahrzeuge mitgebracht. Neben einem Kran mit Bootszubehör und einem Gerätekraftwagen mit einer Vakuumpumpe gehört dazu auch der Erst-Einsatz-Container. Hier ist für alles vorgesorgt. So hat dieses Fahrzeug unter anderem alle Utensilien, um eine Schleuse für den Schwarz-Weiß-Bereich mit Dekontamination einzurichten und auch notwendige Reinigungsarbeiten nach dem Einsatz mit Öl durchzuführen. Neben einer Feldheizung und einem Zelt führt dieser Container sogar eine externe Stromversorgung mit sich. Damit kann er komplett unabhängig arbeiten.

„Ich bin zufrieden, wie bisher alles funktioniert“, zieht Christian Hinze ein Fazit. Und wie wichtig gerade eine solche gemeinsame Übung ist, das hat kurz davor Nordwestmecklenburgs stellvertretender Landrat Mathias Diederich (CDU) dargelegt. So würden sich hier zum einen alle wichtigen Köpfe treffen, damit bei Ernstfällen alles gut laufen kann. Außerdem wäre das, so Diederich, eine wichtige Sache für den Küstenschutz.

Der Hägglunds vom THW Bad Doberan und sein Anhänger mit dem Vakuumfass. Quelle: Dirk Hoffmann

Von Dirk Hoffmann