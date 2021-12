Wismar

Vera B. geht zum Küchenschrank und greift ein Glas. 500 Milliliter fasst es. „Können Sie sich vorstellen, dass das früher voller Wein war? In einem Zug habe ich es manchmal runtergekippt, wieder aufgefüllt, runtergekippt, wieder aufgefüllt“, erzählt die 61-Jährige.

Gedankenverloren schüttelt sie den Kopf und stellt das Glas zurück. Sie setzt sich auf ihren Küchenstuhl und faltet die Hände im Schoß. Zu ihrer rechten Seite hängt ein Kalender an der Wand. Er zeigt den Monat Dezember. Bis heute ist jeder Tag mit einem kleinen roten Kreuz markiert – wie alle Monate des Jahres. Das ist eine Angewohnheit von Vera B. seit fünf Jahren, vier Monaten und zwölf Tagen. Sie ist trockene Alkoholikerin und kennzeichnet im Kalender jeden geschafften Tag ohne „das Teufelszeug“.

Letzter Rausch endete im Krankenhaus

Das letzte Mal in Rausch getrunken hat sich die gelernte Erzieherin aus Nordwestmecklenburg im August 2016 – wieder einmal. Wie schon so oft. An den Sturz auf den Wohnzimmertisch, an das viele Blut auf dem Teppich, an den vom ebenfalls betrunkenen Nachbarn alarmierten Notarzt und an die Fahrt zur Klinik kann sie sich nicht mehr erinnern.

Sie kommt erst wieder zu sich, als sie bereits zwei Tage im Krankenhaus liegt. Eine Narbe über ihrem linken Auge zeugt von dem Unglück. Vera B. bedeckt sie geschickt mit einer Haarsträhne.

Zahl der Rauschtrinker gestiegen

Wie Daten der Kaufmännischen Krankenkasse KKH zeigen, ist die Zahl der sogenannten Rauschtrinker in MV im Vergleich zu 2010 deutlich gestiegen. So wurden 2020 rund 42 Prozent mehr Versicherte wegen einer Abhängigkeit, eines akuten Rausches oder psychischer Probleme aufgrund von Alkohol oder wegen Entzugserscheinungen ärztlich behandelt als noch zehn Jahre zuvor.

Damit liegt MV deutlich über dem Bundesdurchschnitt von rund 34 Prozent. Den größten Anstieg mit rund 67 Prozent registriert die KKH übrigens in Thüringen, das geringste Plus von fast zehn Prozent ist in Hamburg.

Alkoholkranker lässt sich über Weihnachten einweisen

Gerade jetzt zu den bevorstehenden Feiertagen bestehe ein höheres Risiko für Menschen, die ihren Konsum nicht kontrollieren können, heißt es. Der Alkoholkonsum steigt zu Weihnachten und Silvester. Diese Beobachtung bestätigt Stefan Baetke. Er ist Betreuer beim Verein „Der Weg“ in Grevesmühlen und hat Klienten über den gesamten Landkreis und darüber hinaus verteilt.

Stefan Baetke, rechtlicher Betreuer aus Grevesmühlen. „Ich betreue jemanden, der sich aus Angst, zu Weihnachten wieder zur Flasche zu greifen, in die Klinik einweisen lässt:“ Quelle: privat

Er trägt Sorge für volljährige Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht oder nur teilweise in der Lage sind, ihre persönlichen Angelegenheiten zu bewältigen. Darunter sind auch viele alkoholkranke Klienten.

„Ich betreue jemanden, der sich aus Angst, zu Weihnachten wieder zur Flasche zu greifen, in die Klinik einweisen lässt“, berichtet er. „Dort will er sich ab dem 17. Dezember einer Entgiftung unterziehen.“ Zehn Tage ist er dafür im Krankenhaus – bis zum 27. Dezember. Die kritische, einsame Weihnachtszeit wäre somit überwunden. „Ich finde diesen Schritt bewundernswert und habe mich gefreut, dass er sich dazu entschieden hat“, resümiert Stefan Baetke. Gerade Einsamkeit macht Alkohol oft zu einem Tröster.

Corona erschwert Suchtberatungen

Die Corona-Zeit hat es für Alkoholiker noch um einiges schwerer gemacht. „Es fanden keine Gruppentreffen mehr statt, Tagesstätten haben ihren Betrieb runtergefahren, sonst vertraute Kontakte mussten reduziert werden“, zählt er auf. Viele fielen in ihren alten Trott zurück. Welchen Einfluss Corona auf den Alkoholkonsum wirklich hat, werde sich erst in einigen Jahren zeigen, erklärt Dirk Greten von der KKH-Servicestelle in Rostock. „Bis sich Betroffene ein Alkoholproblem eingestehen und sich zu einem Arztbesuch überwinden, kann viel Zeit vergehen“, begründet er.

Eine von der KKH beauftragte Online-Umfrage aus dem Jahr 2020 deute allerdings darauf hin, dass die Zahlen weiter steigen könnten. Darin hatte fast ein Viertel der regelmäßigen Alkoholkonsumenten zugegeben, seit der Pandemie häufiger zur Flasche zu greifen. Darüber hinaus fühlen sich viele Menschen, die wegen ihrer Alkoholsucht bereits in Therapie sind, aufgrund der Corona-Pandemie im Stich gelassen. Etliche Hilfsangebote mussten wegen der Krise vorübergehend eingestellt werden, was wiederum zu vermehrten Rückfällen führen kann.

Dem kann Mathias Marquardt von der evangelischen Suchtberatung Rostock mit Außenstellen in Bad Doberan und Kühlungsborn nicht in Gänze zustimmen. „Wir hatten durchweg geöffnet“, sagt er. Sicherlich haben keine Gruppentreffen stattfinden können, „aber wir waren mit unseren Klienten telefonisch oder online in Kontakt“, berichtet er. „Wir wollten immer ansprechbar bleiben und das ist auch durchweg gut angekommen.“

Rauschtrinker werden immer jünger

Die jüngsten Klienten der Suchtberatung sind 14 Jahre, die ältesten 83 Jahre. Die Arbeit wird unter sechs Mitarbeitern aufgeteilt. Als gefährlichen Monat für alkoholkranke Menschen sieht Mathias Marquardt eher den Januar als den Dezember. „Im Dezember sind viele in Familien, wollen zeigen, dass sie es geschafft haben, trocken sind“, erzählt er aus seiner Arbeit. Der Rückfall komme dann oft im dunklen Monat Januar.

Erschreckend finde er, dass Rauschtrinker immer jünger werden – noch nicht volljährige Jugendliche, die sich schon in der Woche für ein Saufgelage am Wochenende verabreden. „Sie lassen sich Alkohol von Erwachsenen kaufen oder bedienen sich heimlich an der Hausbar der Eltern“, weiß er. Mit Präventionsarbeit versucht die Suchtberatung, gegenzusteuern. „Nicht alle Jugendlichen lassen sich helfen“, bedauert Mathias Marquardt. Er kennt leider auch hoffnungslose Fälle.

Mathias Marquardt von der evangelischen Suchtberatung Rostock/Bad Doberan: "Rauschtrinker werden immer jünger. Sie lassen sich Alkohol von Erwachsenen kaufen oder bedienen sich heimlich an der Hausbar der Eltern." Quelle: Moritz Naumann

Im ersten Corona-Jahr 2020 haben der KKH-Hochrechnung zufolge rund 37 000 Jugendliche und Erwachsene einen exzessiven Alkoholkonsum an den Tag gelegt – rund dreimal mehr Männer als Frauen. „Mag sein, dass eher Männern nachgesagt wird, Alkoholiker zu sein. Für Frauen schickt sich das ja nicht“, sagt Vera B. ironisch.

Flaschen in Wohnungen verteilt

Bei ihr habe es schleichend begonnen. Hier mal ein Gläschen Wein mit Freunden, da mal mit Kollegen, ein anderes Mal mit Nachbarn und dann aus Frust, weil ihr Mann sie wegen einer anderen Frau verlassen hat. „Weihnachten war es besonders schlimm, weil ich mir dann immer vorstellte, wie er mit ihr und ihrer Familie unter dem Tannenbaum sitzt“, sagt sie traurig.

Aus einem Gläschen wurde eine Flasche, dann zwei und dann reichten einfache Weingläser nicht mehr aus. Es wurden 500 Milliliter große Gläser, wie sie in ihrem Küchenschrank stehen. Da sie keinen Partner hatte, musste sie ihre Sucht nicht verstecken. Nur wenn ihre Kinder oder anderer Besuch da war, wurde sie kreativ. „Ich hatte mehrere offene Flaschen in der Wohnung verteilt. Im Wohnzimmer stand eine für mich und die Gäste auf dem Tisch. Dann hatte ich noch eine in der Küche, im Schlafzimmer und sogar im Badezimmerschrank versteckt, aus denen ich dann heimlich getrunken habe. Unter irgendeinem Vorwand bin ich dann eben ins Bad oder in die Küche“, erinnert sie sich.

Ihr Umfeld registrierte sehr wohl, dass sie Alkoholikerin ist. Sie braucht Hilfe? Das hat sie nur belächelt, wollte es nicht wahrhaben. „Nur mein Sohn hat zu mir gehalten.“ Wie? Er hat mitgetrunken. „Ich mache mir solche Vorwürfe“, sagt sie und weint. Er hat den Absprung noch nicht geschafft, ist gerade wieder zur Entziehung. „Weihnachten möchte er bei mir sein. Ich habe Angst davor, freue mich aber auch darauf, nicht alleine zu sein.“

Zu ihrer Tochter hat Vera B. kaum noch Kontakt. Sie war es auch, die ihr die Augen geöffnet hat – knallhart. „Meine Enkelin hat als Zweitnamen den ihrer anderen Oma bekommen. Das hat mich sehr verletzt und ich habe meine Tochter darauf angesprochen. Sie sagte nur zu mir, dass sie ihr Kind bestimmt nicht nach ihrer alkoholkranken, verkommenen Oma benennen wird. Heute bin ich ihr für diesen Satz dankbar.“ Durch ihn gelang der Neuanfang.

Von Jana Franke