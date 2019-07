Moritz Kötzing ist 17 Jahre alt und Schüler am Gymnasium in Grevesmühlen. Wir haben ihn gefragt, wie seine Generation einkauft.

Wo kaufe ich die Sachen, die ich mir kaufen möchte ein und warum?

Das geschieht im Internet, weil es in meinen Augen einfach bequemer ist. Heutzutage ist das einfach angenehmer, weil man eine unendliche Auswahl hat und sich in Ruhe im Internet informieren kann. Außerdem muss man in Geschäften immer auf die Öffnungszeiten achten. Manchmal hat man einfach Zeiten, wo es zeitlich durch viele Termine nicht anders geht und man sich aber trotzdessen an die Öffnungszeiten der Läden halten muss. Wenn man zu Hause ist, hat man in Ruhe Zeit sich um den Kauf zu kümmern und man findet auch schnell einen direkten Vergleich zu einem anderen Produkt, denn der ist immer nur eine Website entfernt.

Wieso gehe ich in keinen Laden um mich zum Beispiel über ein Produkt zu informieren?

Weil der Laden immer mit einem Weg dorthin verbunden ist und den viele Jugendliche heute nicht gehen wollen, weil ihnen dies zu lang ist. Es ist immer ein Aufwand an Zeit. Im Internet hat man eine sehr vielfältige Auswahl an Produkten und vor allem auch an Informationen. Außerdem kann man auch Screenshots von der Website, wo man das Produkt gefunden hat machen und sie verschicken. Das ist viel einfacher, als in einen Laden zu gehen und sich von dort aus Informationen zu beschaffen, oder auch Bilder zu machen. Wenn Freunde einen einfach per Whatsapp ein Screenshot über das Produkt schicken, das man bekommen möchte, dann ist das sehr viel unkomplizierter, da man sich ja auch nur noch mit ihnen schreiben und sich nicht mehr mit ihnen treffen muss um etwas zu besprechen.

Wieso ändere ich nichts an meinem Kaufverhalten?

Hier liegt es einfach an der Bequemlichkeit, an die man heutzutage schon angepasst ist, weil man es einfach nicht anders kennt. Wenn man mit etwas zufrieden ist, (in diesem Fall die Einfachheit des Onlinekaufs) denn ändert man auch in der Regel nichts daran, denn wieso Veränderungen, wenn doch alles gut läuft (so das Denken bei den Jugendlichen heute)? Man ist schon so sehr an die jetzige Situation gewöhnt, sodass man sich eine ohne das Internet gar nicht mehr richtig vorstellen kann. Man ist einfach von dem,was man tut, überzeugt.

Möchte ich mich auch auf Alternativen beim Kauf von Produkten überhaupt einlassen?

Nein, weil ich mit der jetzigen Situation zufrieden bin und es über den Online-Versandhandel schneller geht. Außerdem hat man die Möglichkeit sich während seiner Kaufphase mit seinen Verwandten oder Freunden über das Produkt auszutauschen und sich noch während des Kaufs Ratschläge, eben nicht nur von den jeweiligen Verkäufern oder Verkäuferinnen anhören zu lassen. Zu Hause sind viele andere Jugendliche genauso wie ich auch in der eigenen Komfortzone, die man im Zeitalter von Computern wirklich ungerne verlässt. Deshalb kaufe ich persönlich lieber über das Internet ein.

Kann ich mein Kaufverhalten auch so ausrichten, dass ich das digitale und analoge Einkaufen von Produkten kombinieren kann?

Ja, dass könnte ich machen, weil es sicherlich nicht nur Vorteile beinhaltet im Internet einzukaufen. Im Geschäft ist vieles persönlicher als online, aber die Auswahl an Produkten ist in einem fachspezifischen Laden begrenzt, da man ja nur die eine Marke im Laden hat, die man kaufen will. Wenn man noch nach anderen Sachen Ausschau halten will, dann muss ich den Laden wechseln. Allerdings ist das Fachwissen der Mitarbeiter sicherlich umfangreicher als in einer Onlinebeschreibung eines Produktes. Das Interagieren mit anderen Menschen würde mich persönlich schon mehr ansprechen, als sich einfach nur stundenlang Beschreibungen durchzulesen. Da finde ich das Konzept aus der Stadtapotheke in Grevesmühlen gut, dass man etwas zwar online kauft, aber denn in den Laden gehen muss, um sich das Produkt denn abzuholen. So gibt es die bequeme Art, im Internet etwas zu kaufen, zum anderen aber auch die persönliche Kundenberatung.