Alles wieder trocken: Sturmschaden im Ploggenseering ist wieder behoben

Grevesmühlen

Die Spuren des schweren Sturms, der am 19. und 20. Februar über Norddeutschland fegte und schwere Schäden anrichtete, sind vor allem in den Wäldern rund um Grevesmühlen noch deutlich zu sehen. Etliche Bäume waren entwurzelt worden. In Grevesmühlen selbst hatte es einen Wohnblock im Ploggenseering schwer getroffen. Der Sturm hatte große Teile der Dachpappe einfach herausgerissen und vom Dach geschleudert. Die Stücke flogen teilweise bis an den Nachbarblock, dort sind noch Spuren zu sehen.

Die Wobag als Vermieter reagierte sofort. Denn die Wohnungen im Obergeschoss waren nicht mehr bewohnbar, es regte durch die ungeschützte Betondecke durch, sie wurden in Ausweichwohnungen untergebracht. Inzwischen ist der Schaden weitgehend behoben. Mitarbeiter der Bedachungs-GmbH in Grevesmühlen haben ganze Arbeit geleistet und sowohl die Dachpappe als auch Dachrinnen, Einfassungen und alle anderen Teile erneuert. Derzeit laufen die Restarbeiten.

Mitarbeiter der Wobag beseitigen die Reste der Dachpappe, die der Sturm am Sonnabend auf einem Wohnblock gelöst hatte. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow