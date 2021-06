Hamberge

Sie liefen komplikationslos ab, die Geburten der beiden kleinen Alpakamädchen, die im Juni auf dem Hof am Iserberg in Hamberge bei Grevesmühlen das Licht der Welt erblickten. Ein paar Tage alt erst ist die Kleine, die Hof-Chef Marco Holter liebevoll „Knickohr“ nennt. Was daran liegt, dass das dunkelbraune Alpaka-Mädchen offensichtlich gern das rechte Ohr einknickt. Sie kann es aber auch aufrichten. Erstgeborene im sommerlichen Kindergarten auf dem Alpakahof am Iserberg ist ein hellbraunes Alpakamädchen. Sie wurde bereits Mitte Juni geboren.

Namen gibt es bald

Namen haben die beiden Kleinen noch nicht. Sie bekommen aber welche, wie alle Tiere auf dem Alpakahof. Ein bisschen warten müssen sie noch, denn in den nächsten Tagen wird noch weiterer Nachwuchs erwartet. Zwei Alpakastuten aus Holters Herde sind noch trächtig. Fünf Stuten insgesamt leben auf dem Hof.

Holter ist froh, dass bisher noch nie etwas bei den Geburten seiner Tiere schiefging. Sie dauern in der Regel auch nicht lange. „Von dem Zeitpunkt an, wo etwas zu sehen ist, dann meist noch eine Dreiviertelstunde“, sagt Holter.

Er lockt die Mutterstuten der beiden bereits geborenen Kleinen mit ein paar Leckerlis an. Bereitwillig kommen sie näher, ohne sich von der fremden Besucherin stören zu lassen. „Sie sind Besuch gewohnt“, erklärt Holter.

Alpaka-Haltung muss angemeldet sein Nach Auskunft des Veterinär-Amts des Landkreises Nordwestmecklenburg ist die Haltung von Alpakas registrierungspflichtig. Im Landkreis sind im Juni 2021 zehn Haltungen mit insgesamt circa 50 Tieren angezeigt. Besuche auf dem Alpakahof am Iserberg in Hamberge nah Grevesmühlen sind nach Anmeldung möglich. Auch Wanderungen mit den Alpakas können gebucht werden unter dieser Telefonnummer: 0172 – 30 29 875

Fast ein Jahr Tragezeit

Elf bis 12 Monate trägt eine Alpakastute. Die Tragezeit kann man so genau wie beim Menschen nicht errechnen. „Zwischen 330 bis 360 Tagen nach unserer Erfahrung“, sagt Holter. In Einzelfällen könne es auch mal über 380 Tage dauern. Die Tiere reagieren mit der Dauer ihrer Schwangerschaft zum Beispiel auf Wetterumbrüche. Theoretisch könnten Holters Stuten das ganze Jahr über trächtig werden. Doch das will er nicht. Deshalb reguliert er. „Geburten im Frühsommer sind perfekt.“

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Interessant ist auch, dass Alpakababys nicht in der Nacht geboren werden. Sie kommen am Tag, meistens über Mittag. Nach circa einer halben bis einer Stunde stehen sie auf ihren Beinen.

Tochter will Tierärztin werden

Bei den Arbeiten auf dem Hof wird Holter von seiner Tochter Sarah unterstützt. Die 16-Jährige hat gerade Sommerferien und dennoch hilft sie selbstverständlich mit. Kein Wunder, Sarah ist nicht nur mit Alpakas aufgewachsen, sie will später auch beruflich mit ihnen arbeiten. „Ich möchte Tierärztin werden.“, erzählt sie. „Spezialisiert auf Alpakas.“ Dazu wird Sarah in Hannover studieren. Dort befindet sich auch die Tierklinik, in der Holter seine Tiere behandeln lässt, wenn irgendetwas an Operationen notwendig ist.

Sarah Holter will später einmal Tierärztin, mit Spezialisierung auf Alpakas und andere Großtiere, werden. Quelle: Annett Meinke

Es gibt nur drei Tierkliniken, die auf Alpakas spezialisiert sind, berichtet Holter. Eine befindet sich in Berlin, eine in Leipzig und eine eben in Hannover. „Dorthin haben wir bereits gute Beziehungen und eine Tierärztin, die wir immer ansprechen können.“

Wismarer Tierarzt checkt Neugeborene

Vor Ort ist es der Wismarer Tierarzt Dirk Fechner, der sich um Holters Tiere kümmert. Fechner schaut auch am Tag nach der Geburt eines Alpakas auf dem Hof am Iserberg vorbei, um den Nachwuchs zu untersuchen. Bei ihm wird Sarah auch in diesen Sommerferien ein Praktikum absolvieren. Alles, um sich bestens auf ihr Studium vorzubereiten, auch wenn sie noch zwei Jahre auf dem Grevesmühlener Gymnasium vor sich hat.

Die in diesem Sommer auch in Nordwestmecklenburg immer wieder auftretende Hitze macht den Alpakastuten, ihren Babys und auch den Hengsten auf dem Alpakahof, die zu Therapiezwecken ausgebildet werden, anscheinend wenig aus.

Hitze ist kein Problem

Was zum einen damit zu tun hat, wie Holter erklärt, dass die Alpakas aus ihrem ursprünglichen Herkunftsgebiet in Südamerika sowohl heiße Tage als auch kühle Nächte gewohnt sind. Zum anderen wurden die Alpakas im Frühjahr geschoren. Ihre Wolle wurde zur Verarbeitung verschickt. Bald kommt sie in Form von mit Alpakawolle vom Hof gefüllten Bettdecken wieder auf den Hof zurück und wird im Hofladen verkauft.

Was mit dem Nachwuchs passiert, wird sich zeigen. Stuten verkauft Marco Holter frühestens mit einem Jahr. Bei Hengsten kann es sein, dass sie in der Herde verbleiben, um für die Therapie ausgebildet zu werden. Abgegeben werden die Tiere nur in fachkundige und gute Hände, sagt Holter. Da behält er sich auch die Kontrolle der Rahmenbedingungen vor.

Von Annett Meinke