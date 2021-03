Boltenhagen

Die OZ meldete am 1. März 2011: Das Ostseebad Boltenhagen hat einen neuen Verein: den Verein der Gästeführer. Er will sich unter anderem für Barrierefreiheit einsetzen - in den Orten, aber auch im Tourismus. „Wir wollen die Informationsbarrieren abbauen“, sagt der Vereinsvorsitzende Ulrich Sager.

Das heißt, Mitarbeiter von Hotels, Pensionen und Gästehäusern sollen so geschult werden, dass sie jederzeit Auskunft geben können - nicht nur zu den eigenen Angeboten, sondern zu allen in der Region. „Auch zu geschichtlich interessanten Dingen, zum Beispiel darüber, was den Dichter Fritz Reuter mit dem Klützer Winkel und Grevesmühlen verbindet“, erklärt Klaus Adamoschek. Er ist zweiter Vorsitzender, die Kasse hat Iris Böckenheuer im Blick. Insgesamt nimmt der Verein mit neun Mitgliedern seine Arbeit auf.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir sind bereits im Bundesverband der Gästeführer aufgenommen“, berichtet Ulrich Sager. Er ist seit vielen Jahren im Tourismusbereich tätig und weiß, dass der Urlauber an die Hand genommen werden möchte und immer ein offenes Ohr für interessante Sachen hat. Deshalb sei es wichtig, dass die Mitarbeiter der Tourismusbranche Auskunft geben können - auch zu den Dingen in der Umgebung, zur Geschichte und darüber, wo es regionale Produkte zu kaufen gibt. „

Von Michael Prochnow