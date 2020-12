Boltenhagen

Auf die Titelseite der OZ schaffte es das Ostseebad Boltenhagen am 18. Dezember 2010. Berichtet wurde an jenem Tag, dass es seine Amtsfreiheit aufgibt und sich mit einem anderen Amt zusammenschließt. Das hatten die Kommunalpolitiker mehrheitlich entschieden. Die Gemeinde sei mit Disziplinarverfahren und Streitigkeiten in eine Situation geraten, die die ohnehin am seidenen Faden hängende Amtsfreiheit gefährde, hieß es. Hinzu kam, dass in jedem Fachgebiet der Verwaltung nur ein Mitarbeiter tätig war. Im Krankheitsfall wäre die Arbeit für Tage oder Wochen liegen geblieben.

Einige Gemeindevertreter sahen die Amtsfreiheit als heilige Kuh, die geschlachtet werde, und schlugen vor, der Verwaltung die helfende Hand zu reichen und die Bürger zu befragen. Eine Volksabstimmung befürwortete auch der damalige Bürgermeister Olaf Claus, der erklärte, dass er nicht zurücktreten werde. Hintergrund war unter anderem, dass er nicht auf finanzielle Ansprüche verzichten wollte.

Heute gehört Boltenhagen zum Amt Klützer Winkel

Dass sich die Gemeindevertreter mit ihrer Entscheidung unbeliebt machen, war der CDU-Fraktion seinerzeit klar. Aber man könne nicht die Verantwortung für einzelne Personen wie Verwaltungs- oder Bauhofmitarbeiter übernehmen, sondern müsse für die Gemeinde und alle Einwohner handeln. Ins Feld geführt wurden die Haushaltszahlen von 2010: Eine Million Euro, die die Infrastruktur im Ort verbessern sollten, habe der Bürgermeister nicht freigegeben, hieß es. Außerdem sei die Verwaltung zu klein. So sollte die Amtsfreiheit lieber freiwillig aufgegeben werden, ansonsten hätte das Innenministerium entschieden – ohne Verhandlungsspielraum.

Am Ende gestand Bürgermeister Olaf Claus Fehler ein und gab zu, dass er an der Eskalation mit der Gemeindevertretung nicht unschuldig sei, die sich auch auf seine Arbeit ausgewirkt habe. „Aber wir sind es unseren Wählern schuldig, ihre Ergebnisse gegenseitig anzuerkennen“, so Claus damals. Er sei bemüht, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen.

Daran glaubt der eine oder andere nicht: Der Bürgermeister sei rhetorisch gut drauf und präsentiere sich gern als jedermanns Freund. Doch was er im Wahlkampf versprach, habe er nicht umgesetzt. „Es ist keine einfache Entscheidung und auch nicht die populärste. Aber der Bürgermeister hat uns mehrfach belogen und ist nicht auf uns eingegangen“, hieß es aus den Reihen der FDP.Heute gehört Boltenhagen zum Amt Klützer Winkel.

Von Jana Franke