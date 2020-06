Als Familie den Wald hautnah in Kalkhorst erleben

Kalkhorst

Den Wald hautnah und ganz intensiv erleben – das ist in den kommenden Wochen in Kalkhorst möglich. Die Landesforst Mecklenburg-Vorpommern entwickelte das Projekt „WaldLeben“ und lädt damit zu einem Abenteuer ein. Die Gäste kochen über offenem Feuer, tauchen in Begleitung engagierter Fachleute ganz im Wald ein, nehmen sich einfach mal eine Auszeit und genießen den Wald in seiner ganzen Schönheit.

Das Projekt startet am 30. Juni. „Kleine und große Abenteurer können hierbei den Wald in all seinen Facetten hautnah und ganz sinnlich erleben“, erklärt Laura Rieck von der Landesforst. Vom Vorstand der Landesforst heißt es dazu: „Wald ist nicht nur Bildungs- und Erlebnisraum, er bleibt auch ein Abenteuer.“

Die Waldzeiten starten in kleinen Gruppen von maximal zwölf Personen, im Familienkreis oder in einer Runde von Waldfreunden. Die Mitarbeiter des Forstamts Grevesmühlen halten vier spannende Angebote bereit, die intensive erlebnisreiche Auszeiten bis zu drei Tagen bieten. In der FamilienWaldzeit können Teilnehmer den Wald spielerisch und forschend erkundend als Familie in der Natur erleben.

Eine besondere Auszeit vom Alltag in idyllischer Vielfalt, Ruhe und Geborgenheit des Waldes, mit dem richtigen Maß an Nervenkitzel, versprechen drei Übernachtungsangebote: Beim WaldGenuss erfahren Erwachsene die Waldnatur auf eine achtsame, sinnliche und entspannende Weise als Quelle der Erholung. Beim Abenteuer WaldWildnis wird nicht nur lecker wild am selbst entfachten Feuer gekocht, sondern auch mit dem Waldholz gearbeitet. Die drei Tage lange WaldZeit ist eine Einladung zum intensiveren Eintauchen in den Wald. Dabei ist unter Begleitung auch Gelegenheit der eigenen Natur nachzuspüren und die Naturerfahrungen in der Gruppe zu teilen.

Weitere Informationen gibt es unter https://www.deinwaldprojekt.de/waldleben.html.

Termine in Kalkhorst FamilienWaldZeit: 30 Juni und 8. September jeweils um 10 Uhr. Treffpunkt: Am Park 3, 23942 Kalkhorst WaldWildnis: 6. und 23. Juli jeweils 10 Uhr. Treffpunkt: Am Park 3, Kalkhorst. FamilienWaldZeit: 8. September, 10 Uhr, Am Park 3, Kalkhorst WaldZeit: 1. Oktober, 11 Uhr, Am Park 3, Kalkhorst

Von Jana Franke