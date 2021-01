In unserer Rubrik „Vor zehn Jahren“ stellen wir täglich Ereignisse aus jener Zeit vor, über die OZ-Redakteure in der Grevesmühlener Ausgabe berichteten. Im Januar 2011 half RTL-Star Christian Rach einem Restaurantbetreiber aus der Patsche. Mit anhaltender Wirkung?

Als Fernsehkoch Christian Rach in Wismar richtig aufräumte

OZ-Rubrik „Vor zehn Jahren“ - Als Fernsehkoch Christian Rach in Wismar richtig aufräumte

OZ-Rubrik „Vor zehn Jahren“ - Als Fernsehkoch Christian Rach in Wismar richtig aufräumte