Als Grevesmühlen Werbung für die Vergangenheit machte

Grevesmühlen

In der Ausgabe vom 9. Oktober 2010 hatte sich die OZ auf Spurensuche begeben. Vorgestellt worden waren alte Schriftzüge an Grevesmühlens Häusern, die an längst vergangene Zeiten erinnerten.Die alte Wäscherei in der Hinterstraße, das Hotel am Karl-Liebknecht-Platz oder die Wartburg-Werkstatt in der Großen Seestraße – das alles gab es schon damals seit vielen Jahren nicht mehr. Und dennoch erinnerten rostige Schilder und vergilbte Schriftzüge an Geschichten, die in Vergessenheit geraten waren. Einige Relikte gibt es übrigens noch heute...

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Die Wäscherei „Ideal“ existiert schon lange nicht mehr, das Gebäude allerdings schon. In der Schublade des Bauamtes lagen vor 2010 längst die Pläne, die einen Abriss des Gebäudes vorsahen. An Ort und Stelle sollte ein großzügiger Hof für die umliegenden Wohnhäuser entstehen. Am Ende kaufte eine Familie das Haus und bewohnt es zum Teil.

Anzeige

Das Foto aus dem Jahr 2010: Das „E“ aus dem Schriftzug der ehemaligen Wäscherei in der Hinterstraße war angebrochen. Der Rost nagte an den großen weißen Buchstaben und Unkraut rankte am Tor empor. Heute bewohnt eine Familie das Gelände. Der Schriftzug ist immer noch da. Quelle: Franz Bökelmann

Unter die Lupe genommen wurde in der OZ auch die Mietshaushälfte in der August-Bebel-Straße, an deren Fassade und Scheiben noch diverse Fotoarbeiten angeboten worden waren. Das Haus war längst verlassen und einige Scheiben eingeschlagen. 1998 war das Fotoatelier „Winkler“ dort ausgezogen, fortan stand das Eckhaus leer und verfiel. Mehr als 30 Jahre gab es das Fotoatelier an jener Stelle.

Fotoarbeiten wurden noch 2010 in der August-Bebel-Straße 26 angeboten: „Foto Winkler“ stand über dem kaputten Schaufenster geschrieben und es wurde für Fotokopien, Porträt-, Werbe-, Industrieaufnahmen, Reproduktion und Reportagen sowie Tieraufnahmen geworben. Quelle: Franz Bökelmann

Heute sieht es in dieser Gegend viel freundlicher aus. Die Wobag erwarb das unter Denkmalschutz stehende Gebäude und entwickelte es zu einem attraktiven Wohn- und Geschäftshaus. Eingeweiht wurde das vier Millionen Euro teure Projekt im Mai 2019.

In zweieinhalb Jahren Bauzeit ist an der Ecke Schulstraße/August-Bebel-Straße der Wohnpark „Kirchblick“ entstanden. Quelle: Michael Prochnow

Überlebt hat auch noch der Schriftzug „Filmpalast“, über den die OZ am 9. Oktober berichtete. Das alte Kino am Sparkassenplatz erinnerte auch damals schon an jene Zeiten, in denen eine Karte für den „Rasiersitz“ 30 Pfennig kostete und mittwochs russische Märchen gezeigt wurden.

Foto aus dem Jahr 2010: Blick durch die Mauer vor Grevesmühlens altem Kino: „Filmpalast“ steht in großen, roten Buchstaben auf dem Gebäude im Kinogang. Der Name der Straße und die Aufschrift am Haus sind alles, was noch an den „Filmpalast“ erinnert. Der letzte Streifen lief im Jahr 2001. Quelle: Franz Bökelmann

Das ist längst Geschichte – und im Kino ist immer noch nichts passiert. Es steht immer noch leer und verfällt zusehends.

Seit Januar 2001 ungenutzt: das Kino in Grevesmühlen. Quelle: Jana Franke

Von Jana Franke