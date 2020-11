Als Grevesmühlener Models für Willkommensschilder wurden

Grevesmühlen

Nicht einen kurzen Gedanken hatten acht Grevesmühlener Anfang 2010 daran verschwendet, dass sie einmal Model für Willkommensschilder in Grevesmühlen sein werden. Und doch ist es so gekommen. Darüber berichtete die OZ am 1. November 2010.

Mit einem freundlichen Lächeln sind Dorothee und Reiner Wolff, Regina und Karl-Ludwig Gädert, Eva Bartel, Corinna Dettmann, Elise Bartel und Judith Hamann auf großen Fotos an den vier wichtigsten Eingangsstraßen der Stadt zu sehen. Die gut zwei Meter hohen Stelen waren im Oktober 2010 in der Klützer Straße, der Lübecker Straße, im Grünen Weg und am Badstüberbruch aufgestellt worden.

„Willkommen!“, sagen die jungen Mädchen, Frauen und Männer noch heute allen Passanten und Kraftfahrern, die in Richtung Stadt unterwegs sind – gleichsam als einladende Geste gerade für Urlauber und Ausflügler zwischen Ostseeküste und Binnenland, sich hier nochmal eine schöne Pause zu gönnen. „Bis bald!“ heißt es dann, wenn die Fahrt aus der Stadt hinaus in Richtung Boltenhagen, Wismar, Schwerin, Autobahn oder Lübeck geht – vielleicht mit dem Gedanken, mal wiederzukommen. Schließlich sagen Gesichter und Stadtmotive, was ganz oben auf den Pylonen steht: „ Grevesmühlen – Ein gutes Stück Mecklenburg“.

Für die Gestaltung der Pylone sorgte Bettina Bartel von der Designmühle, die Fotos steuerte Falk Bartel bei. Die Suche nach den „Gesichtern“ dauerte einige Monate. Die Designerin sprach viele Leute an, die fanden die Idee auch gut – „aber bitte nicht mit mir!“. Zumal, es sollten verschiedene Generationen sein.

Mit Unterstützung der GOS-Sanierungsgesellschaft ist seinerzeit die zweite Auflage der „Pylonen-Gesichter“, die Grevesmühlen damals weit und breit für sich allein beanspruchen konnte, entstanden. An den ersten von 2006 hatten sowohl Witterung als auch Vandalismus Spuren hinterlassen.

Von Jana Franke