Als Grevesmühlens Goldschmied sein endgültiges Aus verkündete

Grevesmühlen

Es gab nicht wenige Grevesmühlener, die es bedauerten, als Goldschmied Albrecht Vormelker zum 31. Dezember 2010 sein Geschäft in der August-Bebel-Straße aufgab. Wie die OZ am 16. Dezember 2010 verkündete, hatte der damals 56-Jährige nach 25 Jahre Selbstständigkeit vor, in eine feste Anstellung zu wechseln, „in der mein Fachwissen gefragt ist, ich gut und sicher bezahlt werde, mich weiterbilden kann“, erklärte er damals.

Am Ende wechselte er die Seiten und kauft noch heute für ein Unternehmen, das mit Edelmetall, Antiquitäten, alten Münzen und Ähnlichem handelt, Edelmetall an. Das habe eine sichere Zukunft, begründete er damals. Gold sei wegen des großen Bedarfs der Industrie sehr gefragt. Zu finden ist er in der Bahnhofstraße in Grevesmühlen.

Der Umgang mit schönen Dingen war es schon immer, der Albrecht Vormelker faszinierte. Das war wohl auch der Hauptbeweggrund dafür, dass der gebürtige Rostocker dann in die Goldschmiedelehre ging. Danach blieb Vormelker noch vier Jahre als Geselle in seinem Schweriner Ausbildungsbetrieb, bevor er nach Grevesmühlen ging. Dort wurde zu jener Zeit ein Goldschmied gesucht. 1985 eröffnete Albrecht Vormelker zusammen mit seiner Frau Ina sein erstes Geschäft in der Bahnhofstraße. In der ersten Zeit seiner Selbstständigkeit schloss Vormelker seine Meisterprüfung im Jahr 1986 in Dresden erfolgreich ab. Ein Medaillon mit Kette war damals sein Meisterstück.

Bis 1992 blieben die Vormelkers am Standort in der Bahnhofstraße, zogen dann in die Malzfabrik und später in die August-Bebel-Straße. Während Albrecht Vormelker in den ersten Jahren noch zusammen mit seiner Frau Ina das Geschäft betrieb, warf der Laden später nicht mehr genügend Gewinn für beide ab. Der Goldschmiedemeister war dann alleine in seinem Betrieb tätig.

Von Jana Franke