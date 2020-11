Als Grevesmühlens Kleingärtner auf die Barrikaden gingen

Grevesmühlen

„Bis Ende 2012 müssen die Kleingärten, die über einen Wasseranschluss verfügen, per Gesetz eine Klärung ihrer Abwässer nachweisen“, berichtete die OZ am 3. November 2010. Das könne über einen Anschluss an die zentrale Entwässerung, private Kläranlagen oder Gemeinschaftsanlagen realisiert werden, hieß es. Mit dieser Nachricht regte sich Widerstand unter den Kleingärtnern in Grevesmühlen.

Für den Kleingartenverein „Am Questiner Weg“ bedeutete die gesetzliche Regelung eine Investition von 40 000 bis 50 000 Euro, berichtete die OZ damals. 156 Gärten am Westrand der Stadt gehörten seinerzeit zu der Anlage, die zu diesem Zeitpunkt seit mehr als 50 Jahren existierte.

Anzeige

Massiver Widerstand unter Mitgliedern

Die damalige Vereinsvorsitzende hatte eine Sammelgrube mit mehreren Behältern kalkuliert, sodass nicht jeder auf seinem Grundstück eine neue Klärgrube hätte bauen müssen. Doch auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung regte sich massiver Widerstand unter den Mitgliedern. Knapp 400 Euro, so hieß es damals, müsse jeder Gartenpächter aufbringen – wenn alle mitmachen würden. Aber das war für einige eine erhebliche Summe. Die meisten Kleingärtner seien finanziell nicht so gut ausgestattet und konnten die 400 Euro nicht mal eben aus der Tasche schütteln, hieß es.

Erschwerend hinzu kam, dass die Stadt ab 2011 die Pacht erhöhen wollte. Der Unmut der Kleingärtner auf der Mitgliederversammlung ging sogar so weit, dass einige bereits von der Auflösung des Kleingartenvereins sprachen. Das konnte aber noch abgewendet werden. An der gesetzlichen Forderung, die Abwässer zu entsorgen, änderte das jedoch nichts. Eine Lösung sollte auf der Jahreshauptversammlung 2011 gefunden werden. Nicht zuletzt auch, weil die Gefahr bestand, dass viele Gärten leer bleiben. Bis zu diesem Zeitpunkt waren zehn Gärten ohne Nutzung. „Wenn sich jetzt jemand meldet, der einen Garten pachten möchte und wir ihm erklären, dass noch ein paar Hundert Euro für Strom, Wasser und Abwasser fällig werden, dann nimmt doch niemand mehr einen Garten“, argumentierte der Vereinsvorsitzende Toralf Tepelmann damals.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Keine Unterstützung der Stadt

Auf Unterstützung der Stadt konnten die Kleingärtner nicht hoffen. In einem Schreiben an den Verein teilte die Verwaltung mit, dass es vonseiten der Stadt keinerlei Unterstützung in Sachen Abwasser gebe. Der Sachverhalt sei schließlich lange genug bekannt gewesen und durch die Landesgesetzgebung geregelt.

Eine zentrale Entsorgungsanlage, wie sie der Vereinsvorsitzende für die Anlage wollte, ist im Juni 2011 von den Mitgliedern abgeschmettert worden. Sie brachen mit dem Vorsitzenden und wählten einen neuen.

Von Jana Franke