Schönberg

Rudi Volk erinnert sich gerne an die Zeit, als Schönberg und Ratzeburg Partner wurden. Der 67-Jährige erzählt: „Es war gefühlt eine Ewigkeit, die wir getrennt waren, und dann ging alles in Riesenschritten.“ Am 7. Oktober 1990 unterschrieben Rudi Volk, damals Bürgermeister in Schönberg, und sein Ratzeburger Amtskollege Bernd Zuckowski den Partnerschaftsvertrag. Dass er nun 30 Jahre gilt, wollten Vertreter beider Städte am 21. Oktober feiern. Wegen Corona haben sie eine gemeinsame Sitzung beider Stadtvertretungen und eine Führung im Unternehmen Palmberg abgesagt.

Das teilte der Schönberger Bürgermeister Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft) am Montag mit. Er sagt: „Die Gesundheit der Menschen geht vor.“ Die Stadtvertreter hätten eine Vorbildfunktion.

Anzeige

„Ein paradoxes Datum“

30 Jahre zurück: Schönberg lag noch in der DDR, als Bürgermeister Rudi Volk, Stadtpräsident Siegfried Stender, Mitglieder der neu gegründeten Schützenzunft und Sängerinnen des Stadtkinderchors nach Ratzeburg fuhren.

Vertreter aller Fraktionen machten sich ebenfalls auf den Weg nach Schleswig-Holstein. Im Rathaussaal von Ratzeburg sagte Rudi Volk, für die Schönberger sei der 7. Oktober „ein paradoxes Datum.“ Es war der Gründungstag und Nationalfeiertag der DDR.

Schönberger öffnen Ratzeburgern Tür und Tor

Der Schönberger Bürgermeister sagte, eine Städtepartnerschaft in einem geeinten Deutschland sei nicht überflüssig. Es gehe um eine „aufrichtige Freundschaft und eine Politik, für die man sich später nicht noch einmal entschuldigen muss.“

Die Partnerschaft solle Ideen übermitteln, Initiativen verbreiten und neue Gedanken entwickeln. Vorrang sollten die persönlichen Beziehungen haben. Wenn Ratzeburger nach Schönberg kommen, dann seien Tor und Tür geöffnet.

Unter der Überschrift „Tor und Tür sind geöffnet“ erschien vor 30 Jahren ein Zeitungsbericht. Quelle: Jürgen Lenz

Ratzeburger Bürgermeister bringt Baum nach Schönberg

So sollte es wieder am 21. Oktober sein. Laut einer gemeinsamen Erklärung des Schönberger Bürgermeisters Stephan Korn und seines Amtskollegen Gunnar Koech (parteilos) war geplant, das Jubiläum „genau in diesem gemeinschaftlichen Geiste zu begehen.“ Bei einem Austausch in Ratzeburg seien Ideen entwickelt worden, was um den Jubiläumstermin herum stattfinden könnte.

Ratzeburger Domgemeinde bis 2017 mecklenburgisch Rund 450 Jahre gehörte der Dom in Schönbergs Partnerstadt Ratzeburg kirchlich zu Mecklenburg, während Schönberg viele Jahre Hauptort und Bischofssitz des Bistums und Fürstentums Ratzeburg war. Der Hintergrund: 1554 verkaufte Bischof Christoph von der Schulenburg die Domhalbinsel in Ratzeburg für 10 000 Taler an den Herzog von Mecklenburg. Erst 1937 wurde die Domhalbinsel politisch der preußischen Provinz Schleswig-Holstein zugeschlagen. Kirchlich blieb der Dom aber weiter mecklenburgisch. Während der deutsch-deutschen Teilung war die Landeskirche Mecklenburg formal für den Dom zuständig. So blieb es bis Ende 2016. Die Kirchengemeinden Schönberg und Ratzeburg pflegen ihre Kontakte weiter. Beide gehören zur Nordkirche.

Die gemeinsame Sitzung der Stadtvertreter und die Besichtigung von Palmberg wurden nun abgesagt. Der Ratzeburger Bürgermeister will aber mit einem Gastgeschenk nach Schönberg kommen, einem Baum. Er soll am Oberteich gepflanzt werden.

Stephan Korn erklärt: „Ich schätze die partnerschaftliche und auch freundschaftliche Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister unserer Partnerstadt.“ Gunnar Koech erläutert: „Wir pflegen einen regen Austausch, insbesondere auch über die Möglichkeit engerer Zusammenarbeit in Fragen von Kultur, Jugendarbeit oder Demokratiestärkung.“ Das Jubiläum erinnere an die partnerschaftlichen Verpflichtungen, die beide Städte vor 30 Jahren füreinander übernommen hätten.

Der Ratzeburger Bürgermeister Gunnar Koech (vorne links) ging 2019 beim Umzug des Stadtfestes in Schönberg neben seinem Amtskollegen Stephan Korn. Quelle: Malte Behnk

Rudi Volk erinnert sich an den Beginn der Partnerschaft als eine Zeit voller Euphorie. Die Ratzeburger hätten die Schönberger beim Umbau der Stadtverwaltung beraten. Auch zwischen der CDU und den Kirchengemeinden in beiden Städten habe es viele Kontakte gegeben.

Die Schönberger Schützenzunft sei der Ratzeburger bis heute verbunden. Rudi Volk erzählt: „Ich habe die Zeit gut in Erinnerung. Wir haben uns gut verstanden.“ Rudi Volks Nachfolger als Bürgermeister wurde ein Ratzeburger. 1992 wählte die Stadtvertretung Siegfried Brauns.

Rudi Volk sagt, später sei es normal geworden, von Schönberg nach Ratzeburg zu fahren und von Ratzeburg nach Schönberg. Die Beziehung war gewachsen, die Zeit der Euphorie vorbei.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz