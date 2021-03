Als Schönbergs Bürger gegen eine Parkverbotszone protestierten

Schönberg

Wo sollen wir unsere Autos hinstellen? Das fragten sich vor zehn Jahren, im März 2011, zahlreiche Anwohner der Lindenstraße in Schönberg. Die Ursache ihre Verzweiflung war eine neue Parkverbotszone. Die Stadt hatte sie aus Sicherheitsgründen eingerichtet.

Auslöser waren Beschwerden ebenfalls von Anwohnern der Lindenstraße, die sich auf einer Einwohnerversammlung zu Wort gemeldet hatten: Durch die zugeparkte Straße würden Fußgänger, Rettungsfahrzeuge und Kehrmaschine behindert, Kinder gefährdet.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Petition und viel Aufregung

Etwa 60 Anwohner aus der Lindenstraße unterschrieben daraufhin nun eine Petition gegen das Parkverbot. Ein Argument der Protestler war die Hansestadt Lübeck, die selbst in den engen Gassen der Innenstadt Anwohnern erlaubt, mit einem Parkausweis dort zu parken.

An den Häusern in der Lindenstraße, in den 1990er Jahren gebauten Mehrfamilienhäusern steht in der Regel nur ein Parkplatz pro Mietpartei zur Verfügung. Die Stellflächen an den Häusern reichten also nicht, weil im Regelfall mehrere Familienangehörige ein eigenes Auto nutzten, um zur Arbeit zu kommen. Einige der Anwohner in der Schönberger Lindenstraße drohten im Zuge der Auseinandersetzung mit der Stadt um die Parkverbotszone auch damit, sich eine andere Wohnung zu suchen.

Anwohner fordern Parkplatz

Der damals amtierende Schönberger Bürgermeister Lutz Götze sah sich zwischen „Baum und Borke“, einerseits die zu gewährleistende Sicherheit, andererseits die berechtigten Forderungen von Anwohnern nach Parkmöglichkeiten in Nähe. Die Forderung der Anwohner nach einem Parkplatz in der Nähe ihrer Häuser schien nicht so einfach zu erfüllen.

Inzwischen ist die Causa „Parken in der Schönberger Lindenstraße“ tatsächlich zu einem guten Abschluss gekommen. Es gibt einen ordentlichen Parkplatz für die Anwohner.

Von Annett Meinke