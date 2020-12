Als Schönbergs D-Junioren den Hallenmeister-Titel holten

Schönberg

Nach der Goldmedaille der G-Junioren des Grevesmühlener FC und der Silbermedaille der E-Junioren des GFC holten sich die D-Juniorenkicker des FC Schönberg im Dezember 2010 im Grevesmühlener Gymnasium wie im Jahr zuvor den Hallenkreismeistertitel bei den Nachwuchskickern. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen standen sich die Schönberger im letzten Turnierspiel in einem „echten“ Finale den Mädchen des FSV Schwerin gegenüber. Mit 4:1 revanchierten sich die Schönberger für die in der Vorrunde erlittene Niederlage und qualifizierten sich damit für die Landesvorrunde in Wismar.

Matchwinner war seinerzeit mit drei Treffern Finn Burmeister. Chris Kowalski schoss den vierten Treffer für die Schützlinge von Heiko Tegge und Tino Mellmann, die die Jungs damals trainierten.

Von Jana Franke