Als Selmsdorf und Schlutup 20 Jahre Einheit feierten

Selmsdorf/Schlutup

Es war ein Bild wie vor 20 Jahren: Hupende Autos mit Warnblinkanlage, winkende Autofahrer und auf den Bürgersteigen Menschen, die klatschten. Am 3. Oktober 2010 ist am ehemaligen Grenzübergang Lübeck/ Schlutup das Fest „20 Jahre Deutsche Einheit“ gefeiert worden. Über das berichtete die OZ in ihrer Ausgabe vom 4. Oktober.

Die damals amtierende Landrätin Birgit Hesse führte den kleinen Autocorso von fünf Trabbis, einem Barkas und einem Wartburg an. Dort, wo sich die Menschen im November 1989 in den Armen lagen, lachten und weinten, weil der Eiserne Vorhang fiel, herrschte am 3. Oktober 2010 Gänsehaut-Atmosphäre. „Mir kam es so vor, als wenn die Grenze gerade geöffnet wurde. Rechts und links der Straße standen die Menschen und mittendrin all die Trabbis“, sagte Helga Janneck aus Schlutup seinerzeit.

Für Werner Kadura und seine Frau Monika aus Grevesmühlen kamen „unwahrscheinlich schöne Erinnerungen“ hoch bei dem Anblick. Einen Tag nach der Grenzöffnung brauchten sie für die Fahrt nach Schlutup vier Stunden. „Die Grenzer aus der Bundesrepublik haben uns einen Atlas geschenkt, damit wir uns in Lübeck zu Recht finden“, erzählte er damals.

Für Birgit Hesse gehört der Moment des Mauerfalls zu den glücklichsten Stunden ihres Lebens, sagte sie seinerzeit. „Ich bin den Leuten dankbar, die damals friedlich auf die Straßen gegangen sind.“ Sonst wäre ihr Leben nämlich ganz anders verlaufen. Dann wäre die Schleswig-Holsteinerin nicht Landrätin von Nordwestmecklenburg geworden und hätte auch ihren Mann Lutz nicht kennen gelernt – einen Mecklenburger.

Ost und West feierten im Oktober 2010 gemeinsam eine große Party. Die stellte die Gemeinde Selmsdorf und der Verein der Grenzdokumentationsstelle in Schlutup auf die Beine. Von der Grenzdokumentationsstätte marschierten die Gäste die 800 Meter zur Bühne auf dem ehemaligen Todesstreifen. Am Abend spielte Peter Schilling vor mehreren Tausend Menschen.

Von Jana Franke