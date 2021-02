Als sich Grevesmühlener Gymnasiasten gegen rechte Parolen wehrten

Grevesmühlen

Eindeutiger kann man es nicht ausdrücken: Mutig stemmten sich die Schüler des Gymnasiums Am Tannenberg in Grevesmühlen im Februar 2011 gegen die Nazischmierereien an ihrer Schule, wie die OZ am 5. Februar berichtete. Zwei Tage zuvor ist das Gebäude mit rechten Parolen beschmiert worden. Betroffen waren auch andere Häuser in der Stadt – das Amtsgericht, die Wahlkreisbüros der CDU und der Linken, die Regionale Schule und die Grundschule Am Ploggensee.

Der damalige Direktor des Amtsgerichts, Stefan Manthey, ging davon aus, dass die Schmierereien im Zusammenhang mit der seinerzeitigen Verhaftung von Sven Krüger standen. Das damalige NPD-Kreistagmitglied war wegen Hehlerei und Verstoßes gegen das Waffengesetz verhaftet worden.

Die Schüler des Grevesmühlener Gymnasiums hatten reagiert und zwei Plakate aufgehängt, auf denen sie sich gegen die rechte Propaganda wehrten. „Wir haben uns in der Klasse zusammengesetzt, dort ist die Idee mit den Plakaten entstanden“, erklärte eine Schülerin der elften Klasse die Aktion. Anschließend hätten sich die Klassensprecher zusammengesetzt und das Vorhaben unterstützt. „Wir lassen uns nicht einschüchtern und außerdem müssen wir darauf reagieren, um auch den jüngeren Schülern zu erklären, was hier eigentlich passiert.“

Von Jana Franke