Klütz

In der „Produzentengalerie von Catrin Freuschle in der Alten Molkerei in Klütz wird es am Osterwochenende ein spezielles Programm geben. Zwei der über 50 Aussteller sind in Klütz und stellen ihre Produkte und deren Herstellung persönlich vor.

Zeichnungen bringen zum Schmunzeln

Der Designerin Sibylle Pazacchi aus Schwerin gelingt es immer wieder mit ihren Zeichnungen dem Betrachter ein Schmunzeln ins Gesicht zu zaubern – die passenden Sprüche von den geistreichen Verfassern dieser Welt helfen ihr ihren Bildern noch mehr oder auch manchmal einen neuen Ausdruck zu verleihen. Am Osterwochenende wird sie mit ihrer Kreativität inspirieren. Frei nach dem Motto: Manchmal steht das Ziel im Weg – vor allem dem Spaß, wird sie in ihrer Aktion vor Ort bei allen Interessierten den kreativen Mut, künstlerischen Witz und ein individuelles Umdenken fördern und vor allem keinen Ehrgeiz aufkommen lassen.

Frank Pressentin aus Hamburg stellt edle und kostbare Schreibgeräte her. Quelle: Florian Läufer

Hochwertige, persönliche Schreibgeräte

Frank Pressentin aus Hamburg stellt edle und kostbare Schreibgeräte her. Er präsentiert vor Ort „die persönlichsten Schreibgeräte der Welt“. Pressentin ist gestaltender Handwerker mit künstlerischen Ansprüchen an Form, Material und Qualität. Unter seiner Marke „Elbwood - The Hanseatic Penmaker“ betreibt er Einzel- und Kleinserienfertigung von hochwertigen Schreibgeräten: Füllfederhalter, Kugelschreiber und Accessoires. Die Maschinen in seiner Atelier-Werkstatt sind präzise, alt und mechanisch analog. Sie werden von Hand gesteuert - nicht digital.

Die Produzentengalerie in der Alten Molkerei an der Lübecker Straße in Klütz ist von Karfreitag, 15. April, bis Ostermontag, 18. April, täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die beiden Künstler sind am Sonnabend, 16. April, von 15 bis 18 Uhr vor Ort.

Von Malte Behnk