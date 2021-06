Börzow

Das ist es, wovon Winfried Schulze und seine Freunde, das Ehepaar Walter und Claudia Strack, seit Jahren träumen. Menschen aus der Region finden sich an der 350 bis 400 Jahre alten Eiche im Törber Forst zusammen, – die Schulze und die Stracks „die Dicke“ getauft haben, – haben gemeinsam eine gute Zeit, trinken und essen etwas, tauschen sich untereinander aus.

25 Menschen folgten am vergangenen Wochenende der Einladung der Baumfreunde aus Börzow, ungeachtet der zu diesem Zeitpunkt herrschenden hohen Temperaturen. Einer von ihnen war Peter Koth, Bürgermeister der Gemeinde Stepenitztal, zu der unter anderem Börzow gehört. Koth kam gemeinsam mit Ehegattin Hannelore, die Geld für eine Bank spendete. Diese soll zukünftig fest installiert und mit dem Namen ihrer Spenderin versehen, den Versammlungsplatz an der „Dicken“ zieren. Den Bürgermeister und seine Gattin als Unterstützer des Projekts „Heimatpfade um die Börzower Eiche“ gewonnen zu haben, freut Schulze und seine Freunde besonders.

Eiche tritt aus dem Schatten

Als sie vor ein paar Jahren das Projekt in Kooperation mit dem Kulturverein Börzow ins Leben riefen, hatte „Die Dicke“ noch keinen eigenen Namen in der Region. Weitestgehend unbeachtet stand sie damals noch im Schatten hoher Fichten. Die wurden inzwischen aus dem Wald entnommen, nicht wegen der „Dicken“, sondern weil sie aufgrund der trockenen Sommer und damit zusammenhängendem Schädlingsbefall entfernt werden mussten. Dass die Eiche heute davon profitiert, würden Winfried Schulze und seine Freunde wohl Schicksal nennen.

Wie gut der „Dicken“ das zusätzliche Licht und der sich für sie eröffnende Raum tun, erklärt der ehemalige Lehrer Schulze an diesem Tag den Versammelten, ist auch daran ersichtlich, dass die Eiche auf einmal auch unten herum austreibt. Etwas, das sie bisher nicht tat. Das freut auch Kevin Warnemünde, Mitarbeiter des Forstamts Grevesmühlen, der dem Projekt zur Seite steht.

Lange Zeit stand die „Dicke“ auch in einer ganz anderen Art von Schatten. Ein Schatten, der aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart reichte. Ganz in der Nähe der Eiche stand eine über 600 Jahre alte Verwandte, die vor allen Dingen als die „Törber Eiche“ bekannt war, –obwohl sie bereits im Jahr 1962 einem Sturm zum Opfer fiel. Viele der Älteren aus der Region erinnerten sich noch an die Feste, die früher an dieser Eiche gefeiert wurden.

Heute führt einer der Naturpfade, die im Rahmen des Projekts angelegt wurden, an den Überresten des Korsos der alten Eiche vorbei.

Das Interesse von Kindern wecken

Dass die „Dicke“ nun bereit ist, die Rolle ihrer Vorgängerin als Hüterin eines Treffpunkts für Einheimische zu übernehmen, davon sind Winfried Schulze und seine Freunde überzeugt. Und wie es aussieht, geht der Plan tatsächlich auf. In gemessenen Schritten, so Schulze, nähere man sich dem Ziel.

Dass die Hitze verhinderte, dass mehr Kinder zum Treffen erschienen, fand Schulze zwar bedauerlich, doch überaus verständlich. Besonders die Kinder sind es, die Schulze und seine Freunde mit der Eiche vertraut machen wollen. „Schließlich werden sie es sein, die in der Zukunft die Hüter der ’Dicken’ sein werden. Wenn alles gut geht, kann sie noch mindestens vierhundert Jahre stehen.“, meinte Schulze.

Kontakt Wer sich für eine Führung durch das Törber Holz, zu den Eichen – der Dicken – und dem Torso der gefallenen Eiche interessiert, kann sich per E-Mail an Winfried Schulze aus Börzow wenden. E-Mail an: boerzowberg@t-online.de Es können sich Privatpersonen melden, besonders gern aber Kindergartengruppen und Schulklassen.

Den Kindergärten und Schulen in der Region macht der pensionierte Lehrer deshalb ein besonderes Angebot. Die Gestaltung einer Unterrichtsstunde mit Führung und Vortrag zu den beiden Eichen.

Zukünftig, so Schulze, wolle man zudem öfter Zusammenkünfte an der Eiche veranstalten, vielleicht auch mit dem ein oder anderen Referenten, der interessante Dinge aus der einheimischen Flora und Fauna zu berichten weiß.

