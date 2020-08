Grevesmühlen

Martin Kopp, seit drei Jahren Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Nordwestmecklenburg, sucht nach einem neuen Standort für seine Mitarbeiter und sich. „Wir brauchen deutlich mehr Raum, als uns in der Malzfabrik in Grevesmühlen zur Verfügung steht.“

Martin Kopp, Geschäftsführer der WFG: „Wir brauchen mehr Platz.“ Quelle: Archiv

Verschiedene Objekte hat Kopp bereits im Auge, unter anderem das „Alte Rathaus“ in Grevesmühlen. Man befinde sich dazu unter anderem in Gesprächen mit der Stadt, so Kopp. Interessiert sei die Wirtschaftsförderung dabei an der oberen Etage, dort befanden sich bisher Gästezimmer. Ob es jedoch wirklich soweit kommt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, –unter anderem davon, ob die Stadt die Nutzung des Hauses, das seit einigen Jahren als kleines Hotel mit Restaurant fungierte, umwidmet. Zurzeit steht das „Alte Rathaus“ wieder einmal leer. Mehrere Betreiber, die sich dort versuchten, gaben wieder auf.

Die Geschichte des Hauses Die erste Pächterin des Alten Rathauses war im Jahr 2000 Dagmar Gutschke, die mit großen Erwartungen in das neue Jahrtausend startete. Gutbürgerliche Küche und zahlreiche Veranstaltungen prägten das Bild in den folgenden Monaten. Dennoch steckte die Unternehmerin bald in finanziellen Schwierigkeiten und meldete im Sommer 2003 Insolvenz an. Hanko Ehlers, Betreiber des Hotel Paetau in Schönberg, übernahm mit Mario Runzer das Restaurant am 1. September 2003. Auch das Hotel empfing wieder Gäste. Ehlers und Runzer erweiterten die Speisekarte, versprachen zahlreiche Veranstaltungen und scheiterten nach zwei Jahren ebenfalls. Im Mai 2005 unterschrieb schließlich Mathias Buhse den Pachtvertrag für das „Alte Rathaus“. Nach einem erfolgreichen Start musste auch er im April 2011 das Handtuch werfen. Gut ein halbes Jahr später versuchte es Wigbert Kanne, Gastronom aus Warnemünde, mit gehobener Küche, wie er zu Beginn versicherte. Doch den Geschmack der Grevesmühlener traf er damit nicht. Nach knapp 13 Monaten stand auch er vor dem Ende seiner Zeit als Grevesmühlener Restaurantbetreiber. In seinem Fall musste die Stadt Grevesmühlen als Eigentümerin des Gebäudes allerdings per Räumungsklage nachhelfen, um den Neuanfang zu starten. Im Februar 2013 übergab Kanne die Schlüssel an die Stadt und die reichte sie an die Schnitzel-Kaiser UG weiter.

Aufgaben der Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises kümmert sich unter anderem um die Vermietung freier Gewerbeflächen, auch um die Gewinnung von Fachkräften für Nordwestmecklenburg. In der vergangenen Woche zum Beispiel lief die Kampagne „Hör auf Dein Herz. Mecklenburg.“ im Ostseebad Boltenhagen und auf der Insel Poel. Gezielt wurden Urlauber angesprochen, um ihnen Möglichkeiten zu erläutern, in ihrem Urlaubsland auf Dauer heimisch zu werden. Um die 120 unbesetzte Stellen konnten angeboten werden.

Was die Situation der Wirtschaft im Landkreis unter Corona-Bedingungen angeht, sagt Kopp, gäbe es auf der einen Seite die, die aufgrund der Pandemie in große Schwierigkeiten gerieten, – Gastronomie, Veranstaltungen, Kultur, – auf der anderen Seite aber auch klare Gewinner, wie die Medizintechnik-Unternehmen in der Region zum Beispiel. „Zudem konnten wir in den letzten Monaten so viele Gewerbeflächenanfragen verzeichnen wie schon lange nicht.“, sagt Kopp. Besonders die Standorte Upahl, Schönberg und Rehna, die größere Gewerbegebiete besitzen, würden verstärkt nachgefragt.

Zustimmung bei den Kommunalpolitikern

Die Idee, das Alte Rathaus statt an einen Gastronomen an die WFG zu verpachten, gibt es schon seit einigen Wochen. Allerdings gibt man sich im Grevesmühlener Rathaus, das genau gegenüber der Traditionsimmobilie liegt, bedeckt in Sachen Neuverpachtung. Es gebe Gespräche, bestätigte Bürgermeister Lars Prahler, aber mehr könne er öffentlich dazu nicht sagen. Bei den Stadtvertretern zumindest herrscht teilweise Zustimmung. Wie eine Umfrage der OZ ergab, könnten sich einige Fraktionen durchaus mit der Idee anfreunden. Auch wenn sich die Begeisterung darüber in Grenzen hält. Schließlich sei das Gebäude seit der aufwändigen Sanierung vor 20 Jahren als Restaurant und Hotel konzipiert worden. Ob der Gaststättenbetrieb im Erdgeschoss möglicherweise als Café weiterlaufen wird, auch das steht derzeit noch in den Sternen und ist Gegenstand der nicht öffentlichen Verhandlungen.

Seit der Wiedereröffnung im Jahr 2000 hatte sich ein halbes Dutzend Unternehmer an dem Haus versucht, doch sämtliche Konzepte scheiterten, mehrfach musste die Stadt als Eigentümerin die Notbremse ziehen. Einzig die Hotelzimmer würden sich rechnen, betonte der letzte Pächter, die Schnitzel-Kaiser UG aus Brandenburg. Das Unternehmen vermarktet derzeit noch die Hotelzimmer, zumindest solange, bis sich ein neuer Pächter findet. Die Entscheidung soll noch in diesem Jahr fallen.

Von Annett Meinke und Michael Prochnow