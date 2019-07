Grevesmühlen

Nach dem Bericht in der OZ über die Schließung des Restaurants „Altes Rathaus“ am Markt in Grevesmühlen meldete sich nun die Geschäftsführung zu Wort. „Das Haus rechnet sich besser ohne Restaurant“, verdeutlicht Geschäftsführerin Heike Schmidtsdorf. Die Mitarbeiter vor Ort würden zunächst in andere dem Pächter – Schnitzel-Kaiser UG aus Wusterhausen/ Dosse – zugehörige Gastronomiebetriebe beschäftigt beziehungsweise den Hotelbetrieb in Grevesmühlen weiterführen.

„Für alle Mitarbeiter war klar, dass wir einen Neustart des Restaurants versuchen, jedoch diesen beenden, wenn die Umsätze zu niedrig sind“, erklärt Heike Schmidtsdorf. Der Hotelbetrieb in Grevesmühlen bleibt erhalten. „Wir sind bis Ende August ausgebucht.“ Der Pachtvertrag der Stadt werde auch weiterhin erfüllt.

Seit August 2013 ist die Schnitzel-Kaiser UG aus Wusterhausen/ Dosse Pächter des Gasthofes.

Jana Franke