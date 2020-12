Altes Rathaus in Grevesmühlen: Kombi aus Wirtschaftsförderung und Gastro?

Grevesmühlen

Neues Jahr, altes Problem: Auch zum Jahreswechsel ist weiterhin unklar, was mit dem Alten Rathaus in Grevesmühlen passieren soll. Die Immobilie, die der Stadt Grevesmühlen gehört und durch die Wobag verwaltet wird, war jahrelang als Restaurant und Hotel genutzt worden, doch seit der umfassenden Sanierung und der Neueröffnung im Jahr 2000 hatte fast ein halbes Dutzend Pächter sich vergeblich an dem Haus versucht. Zum Schluss hatte die Schnitzel-Kaiser UG mit ihrem Konzept ab 2013 einen Neuanfang versucht, 2018 allerdings den Restaurantbetrieb wieder eingestellt. Seitdem werden lediglich noch die Hotelzimmer vermietet.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

WFG braucht mehr Räume

WFG-Geschäftsführer Martin Kopp Quelle: Prochnow

Anzeige

Um die künftige Nutzung gibt es seit Monaten Diskussionen, nachdem die Wirtschaftsförderung des Landkreises Interesse angemeldet hat, die Hotelzimmer zu Büros umzubauen und dort einzuziehen. WFG-Geschäftsführer Martin Kopp: „Wir brauchen deutlich mehr Raum, als uns in der Malzfabrik in Grevesmühlen zur Verfügung steht.“ Nach wie vor will das kreiseigene Unternehmen dort einziehen, wie Kopp auf Nachfrage bestätigte.

Bedenken bei der Umnutzung im Alten Rathaus

Im Grevesmühlener Rathaus sehen die Verantwortlichen die Umnutzung mit gemischten Gefühlen, auch aus den Reihen der Stadtvertreter kommen Bedenken. Denn die Vermietung der Zimmer war und ist die einzige konstante Einnahmequelle des Hauses. Sie an die WFG zu vermieten und das Erd- und Kellergeschoss an einen Gastronomen, klinge zwar verlockend, könne aber auch nach

Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler: „Es ist gerade keine einfache Zeit für die Gastronomie.“ Quelle: Prochnow

hinten losgehen – wenn sich kein Gastronom findet. „Im Moment haben wir das Problem, dass es für die Gastronomie aufgrund von Corona eine ganz bescheidene Zeit ist“, so Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler. „Jetzt jemanden zu finden, der den Betrieb übernimmt, ist alles andere als einfach.“ Deshalb will die Stadt jetzt die IHK mit ins Boot holen, um die Werbetrommel für den Restaurant- beziehungsweise Café-Betrieb im Alten Rathaus zu rühren.

Die Geschichte der Verpachtung Die erste Pächterin des Alten Rathauses war im Jahr 2000 Dagmar Gutschke, die mit großen Erwartungen in das neue Jahrtausend startete. Gutbürgerliche Küche und zahlreiche Veranstaltungen prägten das Bild in den folgenden Monaten. Dennoch steckte die Unternehmerin bald in finanziellen Schwierigkeiten und meldete im Sommer 2003 Insolvenz an. Hanko Ehlers, Betreiber des Hotels Paetau in Schönberg, übernahm mit Mario Runzer das Restaurant am 1. September 2003. Auch das Hotel empfing wieder Gäste. Ehlers und Runzer erweiterten die Speisekarte, versprachen zahlreiche Veranstaltungen und scheiterten nach zwei Jahren ebenfalls. Im Mai 2005 unterschrieb schließlich Mathias Buhse den Pachtvertrag für das „Alte Rathaus“. Nach einem erfolgreichen Start musste auch er im April 2011 das Handtuch werfen. Gut ein halbes Jahr später versuchte es Wigbert Kanne, Gastronom aus Warnemünde, mit gehobener Küche, wie er zu Beginn versicherte. Doch den Geschmack der Grevesmühlener traf er damit nicht. Nach knapp 13 Monaten stand auch er vor dem Ende seiner Zeit als Grevesmühlener Restaurantbetreiber. In seinem Fall musste die Stadt Grevesmühlen als Eigentümerin des Gebäudes allerdings per Räumungsklage nachhelfen, um den Neuanfang zu starten. Im Februar 2013 übergab Kanne die Schlüssel an die Stadt und die reichte sie an die Schnitzel-Kaiser UG weiter. 2018 stellte der Pächter den Restaurantbetrieb ein, derzeit ist nur noch das Hotel geöffnet.

Während der Landkreis bereitsteht, die Verträge für die WFG zu unterzeichnen und am Grevesmühlener Markt einzuziehen, fehlt der entsprechende Beschluss der Stadt Grevesmühlen noch. Bislang sind die Stadtvertreter lediglich über die Pläne und möglichen Nutzungskonzepte informiert worden, eine Beschlussvorlage in der Stadtvertretung fehlt noch.

Bürgerinitiative rettete Mitte der 1990er das Haus vor Privatisierung

Derweil gibt es Kritik aus den Reihen der Einwohner der Region an den Plänen. Denn das Alte Rathaus hat nicht nur in den vergangenen 20 Jahren für Aufsehen gesorgt, unmittelbar nach der Wende setzten sich zahlreiche Menschen dafür ein, dass das Haus eben nicht privatisiert wurde, sondern in kommunalen Händen blieb. Einer von ihnen ist Udo Rathke, der zusammen mit seiner Frau, der Künstlerin Miro Zahra, die Kunstszene in Mecklenburg und vor allem das Künstlerschloss in Plüschow prägt. Er meldete sich öffentlich zu Wort, als er erstmals von den Plänen erfuhr. „Seit Jahrzehnten wird um die Attraktivität der Stadt Grevesmühlen gerungen, zahlreiche Förderprogramme wurden bewegt, manches ist gelungen, vieles aber nicht. Aber jetzt ist man auf bestem Wege, das Rad wieder zurückzudrehen, wenn man ein Vermietungsbüro für Gewerbeflächen im ältesten und historisch wertvollsten Gebäude der Stadt einrichtet.“

Udo Rathke gehörte Mitte der 1990er Jahre zu einer Bürgerinitiative, die den Verkauf des Gebäudes verhinderte. Er fordert, dass das Alte Rathaus weiter das Flaggschiff für die Belebung der Innenstadt bleiben müsse.

Von Michael Prochnow