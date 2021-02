„Altes Rathaus“ in Grevesmühlen erstrahlt in buntem Licht

Grevesmühlen

Es könnte als „Licht am Ende des Tunnels“ gesehen werden – am Ende des Corona- oder des Leerstandstunnels, je nachdem. Die Hoffnung ist in der Stadtverwaltung jedenfalls groß, so die Aufmerksamkeit auf das „Alte Rathaus“ am Marktplatz zu lenken. Seit einigen Tagen ist es in buntes Licht getaucht – vor allem am Abend ein wundervolles Stimmungsbild. Dahinter steckt die Aktion „Erfolgsraum Altstadt“ der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin (IHK), die zum zweiten Mal ein leer stehendes Gebäude in Grevesmühlen in Szene setzt.

Die Idee dahinter ist einfach. In mehreren Altstädten in MV werden Leerstände auf diese Art inszeniert, die daran erinnern, „welche gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung unsere Zentren haben und dass es gemeinsame Kraft kostet, diese Bedeutung auch in Zukunft zu erhalten“, erklärt Kristin Just von der IHK. Neben Grevesmühlen beteiligen sich auch Gadebusch, Lübz, Ludwigslust, Neustadt-Glewe, Parchim, Schwerin, Wismar und Wittenburg.

Aktion brachte 2019 Erfolg

Und buntes Licht soll den Leerstand beenden? Die Stadt Grevesmühlen glaubt fest daran. Sie hatte bereits 2019 an der Aktion teilgenommen. Ins rechte Licht gerückt wurde das Objekt in der Wismarschen Straße 5, das einst als Friseur und Fotostudio genutzt wurde – und dann mehrere Monate leer stand. „Unmittelbar nach Ende des Aktionszeitraums konnte das Ladenlokal erfolgreich vermietet werden“, berichtet Stadtsprecherin Tina-Sophie Schulz. Der Unternehmer Jan-Peter Prüßen aus Warnow eröffnete im Erdgeschoss des historischen Gebäudes ein Fachgeschäft für E-Zigaretten.

„Vermutlich stehen die Chancen auf eine Neuverpachtung aufgrund der aktuellen Lage nicht so gut wie damals“, so Tina-Sophie Schulz, aber entmutigen lassen wolle man sich nicht. „Durch die Lichtinstallationen wird das Alte Rathaus sehr schön in Szene gesetzt und zeigt potenziell Interessierten die Möglichkeiten auf, die dieses Haus bietet.“

Das Objekt wurde etwa 20 Jahre als Hotel mit Restaurant genutzt. Mehrere Unternehmer hatten sich versucht. Seit Monaten steht es nun leer und die Stadt als Eigentümer ist fieberhaft auf der Suche nach einem neuen Betreiber. Erneut eine gastronomische Einrichtung an Ort und Stelle wäre für die Stadt ein Zugewinn, über den sie sich freuen würde. „Aber auch anderen Konzepten stehen wir aufgeschlossen gegenüber“, so die Stadtsprecherin.

Obergeschoss kurz vor der Vermietung

Für das Obergeschoss der Immobilie, bis zuletzt als Hotel genutzt, gibt es bereits eine Zukunft. Die Mitglieder des Hauptausschusses der Stadtvertretung hatte sich in der vergangenen Woche für die Vermietung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises ausgesprochen. „Aktuell laufen die Vorbereitungen des Mietvertrages“, verrät Tina-Sophie Schulz. Mit dem Erdgeschoss und seinem wunderschönen Gewölbekeller will die Stadt nun mit der Lichtinstallation in die heiße Phase gehen. Die Leerstandsinszenierung ist bis April geplant.

Der potenzielle Mieter kann sich dann an einem IHK-Wettbewerb beteiligen. „Ab April werden neue Geschäftskonzepte, interessante Neugründungen und Geschäftsentwicklungen für und aus unseren Innenstädten gesucht und prämiert“, berichtet Kristin Just.

Gerade in Zeiten coronabedingter Einschränkungen, in denen es still in unseren Zentren geworden ist, viele Geschäfte ums Überleben bangen und Kunden sich bequem dem Onlineshopping widmen, sei es umso wichtiger, einen Fokus auf die Anbieter und das Angebot vor Ort zu richten und vielleicht auch neue Nutzungen anzusiedeln. Die Zukunftsaufgabe bestehe darin, die Innenstädte wieder zu Erfolgsräumen für Gründer, junge und gestandene Unternehmen zu machen, damit sie auch künftig für die Kunden attraktiv seien.

Hier können sich Interessierte bewerben

Der Wettbewerb ist in drei Kategorien eingeteilt. Gesucht werden die spannendste Geschäftsidee vor der Gründung, die spannendste nach der Gründung sowie die gelungenste Geschäftsidee in der Reifephase. Bestehende Geschäfte werden von einer Jury besucht und vorgestellt. Besondere Beachtung erfahren dabei unter anderem die Kriterien Kreativität und Einzigartigkeit am Standort, Zukunftsorientierung und Krisenbewältigung.

Bewerbungen können bis zum 31. Mai unter erfolgsraum@schwerin.ihk.de eingereicht werden. Der Wettbewerb selbst startet am 1. April, die Preisverleihung wird im August vorgenommen. Die Sieger des Wettbewerbs erhalten ein Preisgeld als Investitionszuschuss, Öffentlichkeit und PR, Sachleistungen und kostenfreie Mitgliedschaften in Unternehmensnetzwerken.

Von Jana Franke