Altpapier-Preis steigt: Warum wird die blaue Tonne in Nordwestmecklenburg nicht billiger?

Die Märkte für Rohstoffe spielen derzeit verrückt. Auch die Preise für Altpapier sind stark in Bewegung. Gerade die Nachfrage nach Verpackungsmaterial ist im Oktober sprunghaft angestiegen. Claudius Martinetz, Geschäftsführer der GER Umweltschutz GmbH aus Grevesmühlen, einem Dienstleistungsbetrieb der Abfallwirtschaft, weiß, warum.

„Unter anderem, weil immer mehr Menschen im Internet einkaufen statt bei den Einzelhändlern vor Ort und damit immer mehr Pakete verschickt werden müssen.“ Doch auch die Preise für alte Zeitungen, bunte Akten steigen derzeit nach oben.

Preis für blaue Tonne bleibt

Die Auswertung der Preismeldungen von Altpapieranbietern und -verarbeitern ergab laut EUWID, einem unabhängigen Journal mit Fokus auf die Recyclingmärkte, zum Beispiel beim Mischpapier einen deutlichen Preisanstieg pro Tonne. Kostete Mischpapier vor einem Jahr noch um die 185 Euro pro Tonne, ist der Preis innerhalb eines Jahres um 90 Euro gestiegen. Auch Kaufhausaltpapier verteuerte sich innerhalb eines Jahres stark, um mehr als 90 Euro die Tonne und soll aktuell bei einem Preis von um die 200 Euro pro Tonne liegen.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen fragen sich derzeit einige Kunden der GER in Nordwestmecklenburg, die seit 2020 für die Leerung einer blauen 240-Liter-Tonne 3,76 Euro Entgelt zahlen, warum die Preise für diese Dienstleistung dann nicht sinken? Wenn die Preise für Altpapier steigen, muss doch auch die GER größere Erlöse erzielen?

An langfristige Verträge gebunden

Claudius Martinetz versteht die Logik, die hinter dieser Frage steckt. Doch die Sache mit den Märkten, erklärt er, funktioniert für ein Unternehmen wie die GER anders. „Wir haben langfristige Verträge mit unserem Altpapierabnehmer. Die nicht einfach verändert werden, weil kurzfristig Preise steigen.“

Märkte, so Martinetz, regulieren sich früher oder später immer. Er versteht dennoch gut, dass viele Menschen derzeit, bei allem, was sich verteuert – Lebensmittel, Benzin und Diesel zum Beispiel –, finanziell immer mehr unter Druck geraten. „Ich bin froh, dass der Großteil unserer Kunden, trotz all der Entwicklungen unsere Dienstleistung wertschätzt.“ Die meisten seien froh, dass ihr Altpapier pünktlich und problemlos eingesammelt und wiederverwertet wird.

Weniger Leerungen

Die Anzahl der Leerungen sei zwar insgesamt seit Einführung des Entgelts zurückgegangen, sagt er. Doch das habe eben auch jeder Kunde selbst in der Hand, wie oft er die Tonne leeren lasse. Dass es sich bei den 3,76 Euro um keine Gebühr handelt, sondern ausschließlich um ein Entgelt für die Einsammlung.

Auch für die GER habe sich vieles verteuert. „Der Diesel für unsere Fahrzeuge verursacht allein um 20 Prozent mehr Kosten im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Gehälter unserer Mitarbeiter sind gestiegen und werden auch in Zukunft entsprechend angepasst.“ Hinzu kommt, dass die Corona-Zeiten auch an der GER nicht spurlos vorbeigegangen sind. „Gerade was die Touristen-Hotspots angeht, wo wir sonst viel mehr abgefahren haben, fiel in den Zeiten der harten Lockdowns kaum etwas an.“

