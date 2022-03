Börzow

Einer der schönsten und zugleich wundersamsten Gärten der Region, er befindet sich in Zentrum von Börzow direkt neben der Kirche. Der rund vier Hektar große Kräutergarten von Kristin Brandt birgt eine Vielzahl von Pflanzen, die die Unternehmerin, Gartenbauingenieurin und Landschaftsplanerin unter der Marke „Brandtgrün“ präsentiert.

Am kommenden Montag, 28. März, zeigt der NDR in der Rubrik „Heimatküche“ das Finale der aktuellen Staffel. Vier Frauen aus ganz Deutschland zeigen dabei sowohl ihre Unternehmen und laden zum Essen ein. Präsentiert werden ganz besondere Speisen, die sowohl für die Region als auch für die Philosophie der jeweiligen Gastgeberin stehen.

Drei-Gänge-Menü zum Thema Rohkost

Und so dürfen die Zuschauer gespannt sein auf das, was im Börzower Kräutergarten aufgetischt wird. So viel sei verraten: Zum Auftakt gibt es eine kalte Suppe aus Rohkost, Hauptspeise sind spezielle Wraps, zum Nachtisch gibt es Mecklenburger Götterspeise. Sämtliche Zutaten kommen aus dem Garten von Kristin Brandt. „Es wird natürlich ohne Zucker gekocht und angerichtet. Mir ist einfach wichtig, dass die Botschaft rüberkommt bei dieser Sendung“, sagt Kristin Brandt.

Und die lautet: „Ich will in diesen Zeiten, in denen Krieg und Corona die Schlagzeilen bestimmen, ein Zeichen setzen, dass es auch noch andere Dinge gibt.“ Gesunde Ernährung gepaart mit Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit zum Beispiel. Rohkost bedeute übrigens nicht, dass nur geraspelte Möhren auf den Tisch kommen. Da stecke sehr viel mehr dahinter. Was zum Beispiel, das gibt es im Beitrag zu sehen.

Kristin Brandt betreibt nicht nur eine solidarische Landwirtschaft, kurz Solawi, sondern sie ist auch als Landschaftsplanerin tätig. Gemäß ihrer Überzeugung versteht sich. „Ich habe zum Beispiel das Außengelände der Stadtwerke in Grevesmühlen geplant und gestaltet“, berichtet sie. „Und zwar so, dass die Mitarbeiter Lust bekommen, auch mal vom Schreibtisch aufzustehen und ein kleines Stück Natur genießen.“ Denn darauf würde, so betont sie, noch viel zu selten Wert gelegt, wenn um die Strukturierung von Außenbereichen gehe.

1996 vier Hektar gepachtet

Der Kräutergarten in Börzow, den sie mittlerweile seit 1996 betreibt, lässt in dieser Hinsicht keine Wünsche offen. Das wird auch im Rahmen der Sendung deutlich, die übrigens bereits in der NDR-Mediathek zu sehen ist. Die Dreharbeiten haben bereits im vergangenen Jahr stattgefunden. Aufwändig seien sie gewesen, erinnert sich Kristin Brandt. „Und es gibt natürlich einen Unterschied zu den anderen Landfrauen. Dort geht es in der Regel um Familienbetriebe, ich bin Unternehmerin.“

Dennoch habe sie zugesagt, als die Anfrage kam. „Es ist die beste Möglichkeit, meine Botschaft unterzubringen.“ Einer der wichtigen Sätze aus dem Finale lautet zum Beispiel: „Ich finde es schade, dass die Leute nur in den Laden gehen und Essen kaufen und dabei vergessen, wie viele Möglichkeiten es draußen gibt, selbst Nahrung anzubauen oder einfach die Natur zu nutzen.“

Keinen Fernseher im Haus

Den Beitrag hat sie mittlerweile auch gesehen. Allerdings nicht auf dem eigenen Fernseher. Denn: „Ich habe überhaupt keinen.“ Sondern zusammen mit Freunden auf dem Rechner. Das Ergebnis hat ihr gefallen. Die ersten Reaktionen von Freunden, die den Beitrag sich ebenfalls in der Mediathek angesehen haben, gab es auch. Und die waren durchweg positiv. „Insofern“, sagt Kristin Brandt, „habe ich alles richtig gemacht.“

Das Ziel, einen Garten zu schaffen, der eine Selbstversorgung ermöglicht, hat sie noch nicht ganz erreicht. Aber sie ist auf einem guten Weg, fast das ganze Jahr über liefert der Garten Lebensmittel. Dass die Solawi ein Teil eines großen Puzzles ist, das noch längst nicht fertig ist, ist ebenfalls kein Geheimnis. „Die Solawi ist ein Anfang, wirklich wirtschaftlich betreiben lässt sie sich nur sehr schwer.“ Dennoch sei sie wichtig, um das Bewusstsein der Verbraucher zu wecken – und überhaupt zu erreichen.

