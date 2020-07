Am Stadtrand von Schönberg soll Bauland erschlossen werden

Schönberg

Ein Thema, das Schönbergs Bürgermeister Stephan Korn (KWG) bereits zu seiner Zeit als Vorsitzender des Bauausschusses und stellvertretender Bürgermeister der Stadt beschäftigte, ist die Neuerschließung von Bauland für junge Familien und Zuzügler. „Ich bekomme viele Anfragen von Familien, die sich bei uns ansiedeln möchten und nach Baugrundstücken fragen.“, erklärt er. „Doch bisher musste ich sie immer wieder vertrösten.“

Elf Hektar für circa 100 Grundstücke

Vielleicht ändert sich das in nicht allzu ferner Zukunft. Die Stadt hat in dieser Woche, gemeinsam mit Volker Bruns und Robert Erdmann, den beiden Geschäftsführern der Landesgrunderwerb Mecklenburg-Vorpommern (LGE MV), einen Städtebaulichen Rahmenvertrag unterzeichnet. Dieser vereinbart eine Zusammenarbeit zwischen der LGE und der Stadt, hinsichtlich der zukünftigen Erschließung und Vermarktung eines neuen Wohnquartiers im westlichen Stadtrandbereich von Schönberg, – quasi eine Erweiterung des Wohngebietes Lindenstraße.

Das Gebiet ist rund 11 Hektar groß und verfügt über eine gute Verkehrsanbindung durch die im Norden und im Nordosten an das Gebiet angrenzende Bundesstraße 104. Um die 100 Baugrundstücke können entstehen, abhängig von der Größe der Grundstücke.

Grafik vom geplanten Baugebiet in Schönberg. Quelle: Arno Zill

„Es hat sich in vielen Projekten, die wir bereits realisiert haben, als sinnvoll erwiesen“, erklärte LGE-Geschäftsführer Bruns, „kleinere und größere Grundstücke zu planen.“ Es solle sowohl jungen Familien mit einem nicht so umfangreichen Budget die Möglichkeit zum Bau eines Eigenheims gegeben werden, wie auch Menschen mit größeren Rücklagen.

Wichtig sei auch, betonte Schönbergs Bürgermeister, die Infrastruktur von Beginn an mitzudenken. So sei der Bau einer Kindereinrichtung in diesem Gebiet angedacht. Ebenso beschäftige sich die Stadtvertretung mit der Frage, ob es sinnvoll sein könnte, in dem neuen Quartier einen Neubau zu planen, der die derzeitigen drei Verwaltungsstandorte des Amtes Schönberger Land zusammenführe. Derzeit existieren zwei Verwaltungsstandorte des Amtes in der Stadt Schönberg und eine in der Stadt Dassow.

Im Volkskundemuseum in Schönberg wurde der Vertrag zwischen der LGE MV und der Stadt Schönberg unterschrieben. Quelle: Annett Meinke

LGE kauft Land und übernimmt alle Erschließungskosten

Die LGE MV wird alle Grundstücke in dem Quartier erwerben, und damit das Risiko der Planung und Erschließung samt aller dafür notwendigen Kosten komplett übernehmen. Dafür steht ihr dann allerdings auch der Gewinn aus dem Verkauf der Grundstücke komplett zu. Nicht alle Grundstücke auf dem geplanten Areal gehören der Stadt. So sind auch noch Verhandlungen diesbezüglich mit den derzeitigen Eigentümern zu führen, erklärte LGE-Geschäftsführer Bruns.

Die Stadt Schönberg und die LGE MV arbeiten schon seit Jahrzehnten zusammen. „Viele Jahre ging es vor allen Dingen um die Sanierung des historischen Schönberger Stadtkerns und um die Entwicklung des Gewerbegebietes,“, erklärte LGE-Geschäftsführer Robert Erdmann. „Jetzt geht es darum, Bauland für die Stadt zu schaffen. Die bisherige gute Zusammenarbeit mit Schönberg macht es möglich, dass wir diesen weitreichenden Rahmenvertrag abschließen können, der die Voraussetzung für alle weiteren notwendigen Schritte ist.“

LGE Mecklenburg-Vorpommern Die LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH wurde am 29. Juni 1993 als LGE Landesgrunderwerb Mecklenburg-Vorpommern GmbH gegründet. Seit 2004 bildet die LGE MV mit der Landgesellschaft MV den Unternehmensverbund zur Landesentwicklung. Gemeinsam arbeiten die Unternehmen an der Entwicklung der Regionen, Städte und Gemeinden. Sitz der LGE ist die Landeshauptstadt Schwerin, Bertha-von-Suttner-Straße 5, 19061 Schwerin, Telefon. 03 85 –30 31 750, E-Mail: info@lge-mv.de

Bis zur fertigen Erschließung gibt es allerdings noch einiges zu tun. Zunächst wird die LGE gemeinsam mit der Stadt ein städtebauliches Konzept entwickeln. In das Konzept sollen regionale Planer und Akteure aus der Immobilien- und Wohnungswirtschaft aktiv mit eingebunden werden. Es wird auch um solche Fragen gehen, welche Arten von Häusern entstehen sollen, wie groß sollen die Grundstücke sein, wie das Areal insgesamt städtebaulich gestaltet werden soll.

In Zeiten des Klimawandels und der Forderung nach energetisch nachhaltigem Bauen wird auch die Frage der Wärmebeschaffung eine Rolle spielen. Die Stadt denke zum Beispiel darüber nach, so Bürgermeister Stephan Korn, ob es in Zusammenarbeit mit Unternehmen vor Ort eine Lösung zur autarken und nachhaltigen Energieversorgung gäbe.

Stadt entscheidet über Flächennutzung und B-Plan

Sorge, dass die Stadt mit Veräußerung der Grundstücke an die LGE die Entscheidungshoheit über das Areal verlöre, betonten sowohl der Bürgermeister als auch die Geschäftsführer der LGE, müsse sich Niemand machen. Die Stadt sei die alleinige Entscheidungsträgerin, was Flächen- und Bebauungsplan anginge.

Befragt danach, wie lange es wohl noch dauern wird, bis die ersten Eigenheimbauer loslegen können, sprachen die Vertragsunterzeichner von der „sehr optimistischen angelegten“ Jahreszahl 2023.

Von Annett Meinke