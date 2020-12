Boltenhagen

Pastorin Pirina Kittel ist entsetzt: Unbekannte haben am das Altarkreuz aus der Kirche auf der Paulshöhe im Ostseebad Boltenhagen gestohlen. „Das war ein Schock in der Abendstunde am Samstag“, sagt die Pastorin, die in den Kirchen in Klütz, Boltenhagen und Bössow predigt.

Wie jeden Tag war die Kirche in Boltenhagen auch am Sonnabend von 11 bis 17 Uhr für Gläubige und Besucher geöffnet. „Als unsere Küsterin um 17 Uhr wieder abgeschlossen hat, hat sie den Diebstahl bemerkt“, sagt Pirina Kittel, die den Fall bei der Polizei angezeigt hat.

Anzeige

Das Altarkreuz in Boltenhagens Kirche hat einen hohen ideellen aber kaum materiellen Wert. Quelle: Kirchengemeinde Boltenhagen

Kein materieller Wert

Pastorin und Kirchengemeinde bitten jetzt mögliche Zeugen, die vielleicht bemerkt haben, wie jemand das Kreuz aus der Kirche getragen hat, sich bei der Polizei zu melden. Die Dienststelle in Grevesmühlen ist unter der Telefonnummer 03881/7200 erreichbar. „An sich hat das Kreuz keinen materiellen Wert. Es ist ein Kern aus Holz, der mit einem Messingbeschlag versehen ist“, beschreibt die Pastorin das etwa 36 Zentimeter hohe Kreuz. „Für uns als Kirchengemeinde hat es aber einen sehr hohen ideellen Wert.“

Das 36 Zentimeter hohe Kreuz hat einen Holzkern und einen Messingbeschlag. Quelle: Kirchengemeinde Boltenhagen

Schon am Sonntag fehlte das Kreuz auf dem Altar beim Gottedienst zum dritten Advent. „Erst hatten wir den Gedanken, ein kleineres Ersatzkreuz aufzustellen“, sagt Pirina Kittel. „Ich habe dann aber bewusst die Leerstelle belassen, die schmerzlich ist. Ich wollte das erst einmal aushalten, um zu sehen ob und wie sehr das Altarkreuz fehlt“, sagt sie.

Zielpunkt des evangelischen Glaubens

Vor allem Kreuze haben in der Kirche neben Tüchern, Gemälden und Kerzenleuchtern eine wichtige Bedeutung für die Gemeinde. „Das Kreuz ist nicht nur ein Blickfang, sondern Zielpunkt des evangelischen Glaubens und auch ein Konzentrationspunkt während des Gebets oder des Gesangs. Es steht für die Geburt, das Sterben und die Auferstehung von Jesus von Nazaret“, erklärt die Pastorin.

Sie möchte an der täglichen Öffnung der Kirche im Ostseebad und der offenen Kirche von April bis Oktober in Klütz nichts ändern. „Das wird mit viel ehrenamtlicher Arbeit ermöglicht“, sagt Kittel. „Das geht nicht immer gut und es gab unterschiedliche Fälle von Vandalismus. Dieser Diebstahl hat jetzt aber eine andere Qualität, das ist schon ein Sakrileg.“ Als sie in der Kirchengemeinde von dem Vorfall berichtete, habe jemand gesagt: „Die DDR hat es überstanden und jetzt wird es gestohlen.“

Hoffnung auf Reue

Spuren wurden nach dem Diebstahl nicht ermittelt. Dennoch hoffen Pastorin Pirina Kittel und die Kirchengemeinde, dass sie ihr Altarkreuz wiederbekommen. „Die Kirche ist weiterhin geöffnet. Der- oder diejenige könnte es also einfach zurückbringen.“

Die Kirche auf der Paulshöhe in Boltenhagen. Auf der Wiese steht das Buga-Kunstwerk „Schlafender Jesus und seine Jünger“ von strafgefangenen Frauen aus Bützow. Quelle: Malte Behnk

Die Kirche auf der Paulshöhe in Boltenhagen wurde als Kapelle 1873 erbaut. Aus dem Jahr stammt auch das Altargemälde mit der Kreuzigungsszene. Das gestohlene Altarkreuz ist vermutlich in den 1960er Jahren in Erfurt gefertigt worden. Es zeigt auf der Vorderseite den sitzenden Christus als Weltenherrscher mit einem blauen Schmuckstein als Weltkugel. Auf der Rückseite ist die Kreuzigung Jesu in einem Relief dargestellt. Kleine Steine zieren das Kreuz auf beiden Seiten.

Vandalismus in Kirchen

Randale in Kirchen kommt leider immer wieder vor. Im April 2019 hatten Unbekannte in der Grevesmühlener Kirche randaliert. Sie stahlen zwar nichts, haben aber einen Feuerlöscher entleert und viel Chaos angerichtet. Auch an der Turmuhr hatten sich die Chaoten zu schaffen gemacht. Täter konnten von der Polizei nicht ermittelt werden.

Von Malte Behnk