Am nächsten Montag unbedingt den Fernseher einschalten, das Finale der „Heimatküche“ läuft am 28. März im NDR. Und zwar auf dem Hof von Kristin Brandt in Börzow. Was es zu sehen gibt, wie die Unternehmerin die Gäste Kulinarisch überzeugt, und warum ihre Philosophie so eine große Rolle spielt, das verrät sie im Beitrag.