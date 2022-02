Amazon-Ansiedlung in Nordwestmecklenburg: Ohne Transparenz geht es nicht

Grevesmühlen

Am Montag haben sich die Investoren vorgestellt, die auf dem Großgewerbestandort zwischen Upahl und Grevesmühlen ansiedeln möchten. Im nicht öffentlichen Teil der Sitzung, an der Grevesmühlens Stadtvertreter und Upahls Gemeindevertreter teilgenommen haben, fand die Präsentation statt. Seit anderthalb Jahren währt dieses unwürdige Spiel. Weil Amazon nicht möchte, dass der Name offen genannt werde, haben sich die Beteiligten darauf eingelassen. Dabei pfeifen es die Spatzen längst von den Dächern, wer hier bauen und investieren will.

Transparenz? Fehlanzeige! Selbst jetzt, nachdem die Kommunalpolitiker alles abgesegnet haben, gibt es keine Informationen von den Investoren. Man stelle sich vor, das Land Mecklenburg-Vorpommern oder der Bund verhandelt mit Investoren, die im großen Stil im öffentlichen Raum Grundstücke kaufen und eine Region verändern, und stellt irgendwann die Wähler vor vollendete Tatsachen.

Unabhängig davon, dass der Bedarf nach Gewerbeflächen vorhanden ist, so wie die Einwohner der Region dabei außen vorgelassen worden sind, und wie sich die Kommunen vor den Karren der Investoren haben spannen lassen, das kann weder im Sinn der sozialen Marktwirtschaft noch der kommunalen Selbstbestimmung sein. Mal ganz abgesehen davon, dass es klare Regeln in der Kommunalverfassung gibt, was im öffentlichen und was im nicht öffentlichen Teil von Sitzungen zu behandeln ist. Bleibt zu hoffen, dass das Thema Transparenz künftig eine andere Bedeutung hat.

Von Michael Prochnow