Grevesmühlen/Upahl

Am Montag haben sich die Vertreter der Stadt Grevesmühlen und der Gemeinde Upahl zur nicht öffentlichen Vorstellung der Pläne für das mögliche Gewerbegebiet an der A 20 in der Mehrzweckhalle getroffen. Hinter verschlossenen Türen ging es zwar noch nicht um konkrete Beschlüsse, aber um die Vorstellungen, die der Investor, ein Unternehmen aus Singapur, in diesem Zusammenhang hat.

Nach Informationen der Redaktion geht es um die Schaffung von mehreren Flächen für Großgewerbe sowie kleinere und mittlere Unternehmen. Zentrales Projekt allerdings soll der Bau einer Logistikhalle sein, die nach Informationen dieser Zeitung eine Nutzfläche von etwa 36 000 Quadratmetern haben soll. Zum Vergleich, die Lagerhalle für Lebensmittel an der Schönberger Umgehungsstraße hat rund 41 000 Quadratmeter.

Flächentausch für den Grundstückserwerb

Auf Nachfrage der Kommunalpolitiker, die an der Vorstellung am Montag teilnahmen, ob es sich bei dem künftigen Mieter für die Halle um den Internetversandhandel Amazon handeln würde, antwortete der Investor nicht. Zu künftigen Geschäftspartnern würde er sich aktuell nicht äußern, hieß es.

Ein weiteres Thema der Sitzung war die Frage, wie die beiden Kommunen Upahl und Grevesmühlen sich rechtlich aufstellen, sollte der Gewerbestandort entwickelt werden. Eine Kanzlei hatte dazu einige Varianten erarbeitet und vorgestellt. Eine Entscheidung dazu steht ebenfalls noch aus. Ebenso wie zum Punkt Flächentausch. Denn um das Gewerbegebiet zu entwickeln, müssen Verhandlungen mit Grundstückseigentümern geführt werden. Dabei geht es allerdings nicht um den Kauf des Grund und Bodens, sondern um Flächentausch. Die Eigentümer würden im Gegenzug Flächen erhalten, die derzeit noch in kommunaler Hand sind.

Hier könnte das Gewerbegebiet entstehen, im Hintergrund ist die Stadt Grevesmühlen zu sehen. Quelle: Prochnow

Vertragsunterzeichnung schon im Frühjahr?

Ob der Gewerbestandort letztlich entwickelt wird, das sollen die Stadtvertreter von Grevesmühlen sowie die Gemeindevertreter von Upahl in den nächsten Wochen entscheiden. Sollten sie zustimmen, könnten die entsprechenden Verträge im Frühjahr unterzeichnet werden. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen unter den Kommunalpolitikern zu dem Vorhaben. Upahl und Grevesmühlen wollten sich auf Nachfrage nicht zu der Veranstaltung am Montag äußern, sie verwiesen auf eine Pressemitteilung, die im Laufe der Woche erscheinen soll.

Von Michael Prochnow