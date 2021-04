Amazon-Ansiedlung in Upahl: Grünes Licht für Gewerbepark an der A20

Grevesmühlen/Upahl

In einer gemeinsamen Sondersitzung der Grevesmühlener Stadtvertreter und der Upahler Gemeindevertreter ist das Projekt Großgewerbestandort auf den Weg gebracht worden. Mit 14 zu 7 stimmten die Grevesmühlener nach langer Debatte für das Vorhaben, bei den Upahler stimmten 10 Gemeindevertreter dafür und 3 dagegen.

Die Sondersitzung war nötig, um den straffen Zeitplan einzuhalten, den der Großinvestor, das aus Singapur stammende Unternehmen Equalbase Pte Ltd., fordert. Anfang Mai, so teilte Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler mit, müsse die Entscheidung fallen, ob das Unternehmen die 100 Millionen Euro umfassende Investition in ein Logistikzentrum, das rund 18 Hektar umfassen soll, anschieben könne oder nicht.

In der Mehrzweckhalle in Grevesmühlen tagen die Stadtvertreter zusammen mit den Gemeindevertretern aus Upahl. Quelle: Michael Prochnow

Logistikzentrum soll anschließend an Amazon vermietet werden

Nach OZ-Informationen soll das Logistikzentrum anschließend an Amazon vermietet werden. Allein das Gebäude, das dort entstehen soll, ist sechs Hektar groß, 280 Lastwagen sollen das Zentrum pro Tag anfahren, in dem etwa 800 Mitarbeiter beschäftigt werden sollen.

19 Millionen Euro Gesamtkosten

Wie Lars Prahler weiter mitteilte, gehe es bei dem Gewerbestandort jedoch nicht allein um einen Großinvestor, sondern vielmehr darum, den Flächenbedarf zu bedienen. „Sowohl im Gewerbegebiet in Upahl als auch in den Gebieten in Grevesmühlen gibt es kaum noch Platz, wir haben gar keine andere Wahl, als zu investieren.“ Dabei gehe es zum einen um die Gewerbesteuern, die die Kommunen gemeinsam einnehmen würden, als auch um die Wertschöpfung durch die Mitarbeiter.

Lars Prahler (48), Bürgermeister der Stadt Grevesmühlen: „Sowohl im Gewerbegebiet in Upahl als auch in den Gebieten in Grevesmühlen gibt es kaum noch Platz, wir haben gar keine andere Wahl, als zu investieren.“ Quelle: Michael Prochnow

„Das alles zusammen ist eine große Chance für die Region.“ Rund 19 Millionen Euro, so die erste Kostenschätzung, dürfte das Gewerbegebiet in etwa kosten. Dabei schlägt die Erschließung, die nach Angaben der Stadt zu 90 bis 95 Prozent förderfähig sein soll, mit rund 10 Millionen zu Buche.

Die Regelung der Grundstücksfragen sowie die übrigen Kosten wie Projektentwicklung, Beratung etc. liegen noch einmal bei 9 Millionen Euro. Durch den Verkauf der Grundstücke, eine erste Preisschätzung liegt bei 25 Euro pro Quadratmeter, könnten 11 Millionen Euro an Erlös eingenommen werden. „Wenn alles so kommt, dann steht am Ende eine schwarze Null oder sogar ein Überschuss“, so Grevesmühlens Kämmerin Kristine Lenschow bei der Präsentation der Zahlen.

Wohnungen und Bauplätze für Eigenheime sind Mangelware

Dass ein Drittel der Gemeinde- und Stadtvertreter sich gegen das Megaprojekt entschieden, spiegelt in etwa auch die Stimmung in der Bevölkerung wider. Denn bereits vor der Sitzung meldeten sich Upahler Bürger zu Wort, die das Gewerbegebiet und vor allem das Logistikzentrum heftig kritisierten.

Ein Argument dabei: 800 Arbeitskräfte allein für das Logistikzentrum zu finden, sei mehr als schwierig. Denn sowohl die Arla-Molkerei als auch andere Unternehmen im Gewerbegebiet Silberkuhle in Upahl würden seit Monaten Mitarbeiter suchen – vergeblich. Zweite Frage, sollten tatsächlich Familien in die Region ziehen, um im Großgewerbestandort zu arbeiten, wo sollen die wohnen? Der Wohnungsmarkt in Grevesmühlen ist leergefegt, Bauplätze sind Mangelware. Und auch für die künftigen Amazon-Mitarbeiter eher unerschwinglich.

Wie Martin Kopp, Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft NWM, erklärte, hätten seine Recherchen ergeben, dass Amazon Gehälter zwischen 1800 und 2600 Euro brutto zahle. „Das ist nicht sehr viel, aber für unsere Region ein Gehalt, mit dem man leben kann“, so Lars Prahler. „Im Speckgürtel von Hamburg reicht dieses Geld nicht, auch deshalb haben wir als Standort große Vorteile und sind auf dem richtigen Weg.“

Einzelhandel muss sich anpassen

Erich Reppenhagen, Stadtvertreter und Vorsitzender des Bauausschusses, monierte die Ausmaße des Logistikzentrums. „Eine solche Halle passt einfach nicht in den ländlichen Raum.“ Thomas Krohn hingegen, Stadtvertreter, Busunternehmer und Betreiber einer Fahrschule, ließ das Argument der niedrigen Löhne bei Amazon nicht gelten.

„Jeder, der seinen Arbeitsvertrag unterschreibt, ist dafür selbst verantwortlich. Ich sehe eine große Chance für Grevesmühlen.“ Sven Schiffner: „800 Mitarbeiter bringen auch Wertschöpfung, und das Argument, dass der Einzelhandel keine Chance habe gegen Amazon, kann ich auch nicht nachvollziehen. Die Welt ändert sich, auch der Handel muss sich anpassen.“

