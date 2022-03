Grevesmühlen

Vier Stunden bekamen die insgesamt 14 Vertreter aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik aus Upahl und Grevesmühlen einen Einblick in die Arbeit eines Amazon-Logistikzentrums. Sie besuchten Europas größtes Lager dieser Art in Sülzetal in Sachsen-Anhalt.

Lars Prahler und Steve Springer, die beiden Bürgermeister von Grevesmühlen und Upahl, zeigten sich in ihrer Auffassung bestärkt, dass es die richtige Entscheidung sei, der Ansiedlung des Logistikzentrums zuzustimmen. „Ich kann für mich sagen, dass ich von diesem Besuch sehr viel Positives mitgenommen habe. Zu sehen, wie es hinter den Kulissen aussieht, das war wichtig für uns. Und ich kann sagen, dass wir den richtigen Weg gehen.“

Ähnlich sieht es auch sein Amtskollege Lars Prahler: „Wir haben viele Antworten auf unsere Fragen bekommen. Zu sehen, wie hier 1800 Arbeitskräfte beschäftigt werden und wie die Abläufe funktionieren und zumindest ein wenig vom Betriebsklima zu erleben, das war wichtig.“

Handwerk profitiert von der Ansiedlung

Mit dabei war auch Norber Duwe, ehrenamtlicher Wirtschaftsrat der Stadt Grevesmühlen und erfahrener Unternehmer. Die Familie betreibt seit Jahrzehnten eine Schlosserei in der Stadt. Er hatte sich vor allem nach dem Mehrwert für das Handwerk erkundigt. „Natürlich brauchen wir die lokalen Firmen“, sagt dazu Amazon-Standortleiter Patrick Geiger. „Das fängt beim Elektriker an und geht über die Dienstleistungen, die wir vergeben, und hört beim ÖPNV auf.“

Zwar beschäftigt Amazon an den großen Standorten eigene technische Abteilungen, die die Transport- und Fördertechnik warten. „Aber alles an Reparaturen und sonstigen Aufträgen rund um das Gebäude vergeben wir in die direkte Umgebung. Da zählt für uns vor allem, dass es schnell und gut erledigt wird.“ Sowohl die Kantine, die Reinigung und auch der Sicherheitsdienst werden über externe Firmen gewährleistet.

Von Michael Prochnow