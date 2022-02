Grevesmühlen/Upahl

Insgesamt 1500 Arbeitsplätze sollen in den nächsten drei Jahren auf dem „Interkommunalen Gewerbegebiet“ zwischen Upahl und Grevesmühlen entstehen. Am Montagabend tagten die Stadt- und Gemeindevertreter vier Stunden. Auf der Tagesordnung standen die entscheidenden Beschlüsse, um das umstrittene Projekt umzusetzen. Trotz kontroverser Debatten entschied sich am Ende eine deutliche Mehrheit der Kommunalpolitiker für das Vorhaben.

Damit ist nicht nur der Vertrag zwischen beiden Kommunen besiegelt, auch das B-Plan-Verfahren kann beginnen, die Grundstückverkäufe sowie die Flächentausche, die notwendig sind, um insgesamt mehr als 40 Hektar für den Großgewerbestandort zusammenzubekommen, werden jetzt in Angriff genommen.

Vier Stunden tagen die Kommunalpolitiker

Am Montag präsentierten sich erstmals alle vier Investoren, die sich dort ansiedeln wollen. Im nicht öffentlichen Teil der Sitzung stellte unter anderem Amazon seine konkreten Pläne für ein Logistikzentrum vor. Allein 18 Hektar will der Konzern erwerben, die Logistikhalle soll sechs Hektar groß werden.

Ein weiteres Großunternehmen, das nach Nordwestmecklenburg kommen will, ist die Firma Refinco, die Holzmodule für Häuser an dem Standort produzieren will. Rund 14 Hektar hat dieser Investor reserviert. Refinco ist nach eigenen Angabem ein Consulting Unternehmen mit dem Fokus unsere Kunden in allen Bereichen rund um die Themen Immobilienanlage und Finanzierungen zu unterstützen. Mit dem geplanten Werk in Nordwestmecklenburg will die Firma sich breiter aufstellen.

Dazu ist ein Autohof geplant, auf dem sich unter anderem ein bekanntes Schnellrestaurant befinden wird. Der Projektentwickler Equalbase aus Singapur, der zu Beginn der Verhandlungen auch das Amazon-Projekt betreut hatte, will auf der Fläche auf sechs Hektar ein weiteres Logistikzentrum errichten.

Lars Prahler stellt das Projekt vor: Stadtvertreter von Grevesmühlen und Upahler Gemeindevertreter tagen gemeinsam. Thema der Sitzung: Der Großgewerbestandort an der A 20 Quelle: Michael Prochnow

Wie Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler im Vorfeld betonte, seien die Investitionen des Autohofes sowie des kleinere Logistikzentrum abhängig vom Großinvestor. Sollte der nicht kommen, würden auch die anderen nicht nachziehen. Der 49-Jährige, der zusammen mit Upahls Bürgermeister Steve Springer das Projekt Großgewerbestandort seit einigen Jahren entwickelt hatte, hatte zu Beginn der Sitzung seinen Standpunkt deutlich gemacht und für die Investition, die Upahl und Grevesmühlen gemeinsam finanzieren und umsetzen, geworben. Nur so habe die Region die Möglichkeit, sich zu entwickeln und zu wachsen.

Grevesmühlen schaffe den entsprechenden Wohnraum in den nächsten Jahren, das Thema Nachhaltigkeit spiele ebenfalls eine große Rolle bei der Umsetzung des Projektes. „Und die Situation ist einfach so, dass sowohl Grevesmühlen als auch Upahl über keine nennenswerten Gewerbeflächen mehr verfügen würden.“ Die Nachfrage jedoch sei nicht nur vorhanden, sie nehme zu.

Idealer Standort an der A 20

Wie bei der Präsentation der Investoren deutlich wurde, hat der Standort an der A 20 in Nordwestmecklenburg mehrere entscheidende Vorteile. Die Lage an der Autobahn ist einer davon, die Nähe zur Metropole Hamburg sowie zu den Häfen im Norden spiele ebenfalls eine Rolle. Und: Sämtliche Investoren gehen davon aus, dass das Arbeitskräfteproblem hierzulande deutlich einfacher zu lösen sei als in anderen Regionen Deutschland.

Neues Geschäftsmodell von Amazon

Wie der Vertreter von Amazon betonte, plane das Unternehmen eine Firmengründung in Grevesmühlen. Hintergrund ist unter anderem das Argument der Kritiker, Amazon würde zwar Standorte in vielen Städten unterhalten, aber die Steuern würden dort nicht an die Kommunen gezahlt. Das solle, so der Sprecher, hier anders werden.

Kritik an dem Standort, vor allem am Amazon-Logistikzentrum gab es in der Vergangenheit von Einzelhändlern und Unternehmen in Grevesmühlen und Umgebung. Während einige Firmeninhaber fürchten, dass sie beim Kampf um die wenigen Arbeitskräfte gegen den Konzernriesen den Kürzeren ziehen werden, sehen die Betreiber der Geschäfte in der Innenstadt den Onlinehandel als Bedrohung ihrer Existenz.

Von Michael Prochnow