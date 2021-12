Amazon-Pläne bei Grevesmühlen: So unterschiedlich sind die Reaktionen

Grevesmühlen/Upahl

„Soviel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit“ lautet der Titel eines bekannten Kinderliedes aus DDR-Zeiten – und passt genau auf das, was sich gerade in Grevesmühlen und Upahl im Zusammenhang mit dem geplanten Großgewerbestandort an der A 20 abspielt. Nach monatelangem Rätselraten, ob Amazon dort ein Logistikzentrum bauen wird.

Nach Verhandlungen mit den Upahler und Grevesmühlener Lokalpolitikern hinter verschlossenen Türen und Maulkorb für alle Beteiligten, verkündete Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler (49, parteilos) vor ein paar Tagen, dass der Großinvestor seine Zusage erteilt habe. Namen, so das Stadtoberhaupt, könne er jedoch nicht nennen.

Informationen aus dem nicht öffentlichen Teil

Dass es sich dabei um Amazon handelt, der Online-Riese plant ein Logistikzentrum mit rund 800 Arbeitsplätzen in Nordwestmecklenburg, pfeifen indes die Spatzen von den Dächern. Immer wieder sickern Informationen aus den nicht öffentlichen Verhandlungen, die seit über einem Jahr laufen, durch.

Jüngstes Beispiel: Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass ein Hersteller von Fertigteilhäusern Interesse an 14 Hektar in dem geplanten Gewerbegebiet angemeldet hat. Nachdem die OZ die Informationen veröffentlichte, gab es erneut die Anweisung an die Stadtvertreter, dass keine Infos über dieses Thema nach außen zu dringen hätten.

Wirtschaftsförderung schweigt zu Amazon

Auch Amazon selbst gibt sich nach wie vor mehr als bedeckt. Die Anfrage der Redaktion beantwortete die Konzernzentrale bei München wie folgt: Man würde mehrere Orte in Norddeutschland in Betracht ziehen, Aussagen zu einer konkreten Investition könne man derzeit nicht tätigen.

Die Nachfrage bei der Wirtschaftsfördergesellschaft des Landkreises, die in die Verhandlungen involviert ist, ergab ein ähnliches Ergebnis. Auf die Frage, wie die WFG die Ansiedlung einordnen würde und wo die 800 Arbeitskräfte herkommen würden, hieß es dazu, dass man sich erst äußern würde, wenn die Verträge unterzeichnet seien.

Kritik aus der SPD-Fraktion

„Dieses ganze Gebahren ist aus meiner Sicht eine Katastrophe“, sagt Maik Gutow, Stadtvertreter für die SPD in Grevesmühlen und Inhaber eines Familienbetriebes für Fernsehen und Elektronik. „Ich habe überhaupt nichts gegen den Onlinehandel, ganz im Gegenteil. Aber ich halte diese Investition für unsere Region für völlig überzogen und gefährlich.“

Denn woher sollen die 800 Arbeitskräfte kommen, die dort angestellt werden sollen, fragt der Unternehmer. „Und was bedeutet das für den Verkehr in der Region?“ Maik Gutow hatte in den Abstimmungen gegen das Vorhaben votiert.

Upahls Bürgermeister verweist auf große Nachfrage

Steve Springer, Bürgermeister der Gemeinde Upahl, die als Partner zusammen mit der Stadt den Standort entwickelt, kennt die Argumente und die Kritik an Amazon. „Letztendlich zeigt die Nachfrage, die es gibt, dass wir mit dem Gewerbegebiet auf dem richtigen Weg sind. Unabhängig davon, welches Unternehmen das Logistikzentrum betreibt, die Region braucht diese Entwicklung.“

Dass Amazon Wert auf Diskretion lege, auch das könne er nachvollziehen. Schließlich sei es ein Großunternehmen. „Bevor die Sache nicht in Papier und Tüten ist, wollen sie nicht an die Öffentlichkeit, um die Verhandlungen nicht zu stören. Ich kann das verstehen.“

Auch in der Upahler Gemeinde gibt es kritische Stimmen. Aber die Mehrheit der Gemeindevertreter, so Steve Springer, habe dem Vorhaben zugestimmt und stehe, wie er selbst auch, der Sache positiv gegenüber. „Auf den Punkt gebracht: Es gibt mehrere Anfragen zu dem Standort und deshalb halte ich es für wichtig, dass wir das Projekt auch zu Ende bringen.“

CDU-Fraktionschef steht hinter dem Projekt

Ähnlich sieht das Thomas Krohn, Fraktionsvorsitzender der CDU, in der Stadtvertretung. „Ich stehe zu 1000 Prozent hinter dieser Investition“, sagt der Betreiber eines Busunternehmens und einer Fahrschule. Die Arbeitskräfte, die das geplante Logistikunternehmen benötige, die würden zur Verfügung stehen. „Und auch das Thema Wohnraum sehe ich nicht als Problem, genau deshalb entwickelt Grevesmühlen doch neue Wohngebiete wie West I.“ Der wichtigste Punkt aus seiner Sicht in Sachen Großgewerbestandort: „Damit sich Grevesmühlen und die Region entwickeln kann, brauchen wir diese Ansiedlung.“

Seinen Informationen zufolge sei nicht nur das Logistikzentrum dort in Planung. „Ich weiß von anderen Firmen, die sagen, wir kommen an den Standort, aber nur, wenn dort auch das Logistikzentrum steht.“ Die Befürchtungen, die der Einzelhandel in der Stadt teilt, kann er nicht verstehen. „Der Onlinehandel läuft doch schon lange, jeder bedient seine Kundschaft, der Einzelhandel ebenso wie die Großhändler im Internet.“

Und was ist mit der Tatsache, dass seit Monaten alle Verhandlungen und Gespräche hinter verschlossenen Türen stattfinden? „Das sehe ich in einigen Teilen auch kritisch, aber es war der Wunsch des Investors, nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. Und weil es dabei oft um Grundstücksangelegenheiten ging, war es nachvollziehbar.“

Kritik an der mangelnden Transparenz

Kritik an der mangelnden Transparenz übt Stadtpräsidentin Elvira Kausch (Linksfraktion). „Ich stehe der ganzen Sachen positiv gegenüber, weil ich der Meinung bin, dass wir diese Entwicklung brauchen.“ Allerdings habe sie kein Verständnis dafür, dass Amazon bis heute mit den Plänen für Upahl/Grevesmühlen an die Öffentlichkeit gegangen sei. „Spätestens als sich das Unternehmen in einer nicht öffentlichen Sitzung bei uns vorgestellt hat, war klar, wer der Investor ist.“ Den immensen Arbeitskräftebedarf sieht sie nicht als Problem. „Es liegt an den Firmen, Bedingungen zu schaffen, damit die Arbeitskräfte kommen und bleiben – und damit meine ich nicht allein die Bezahlung.“

Volkmar Schulz, Fraktionsvorsitzender der Linken, hat bislang für die Entwicklung des Großgewerbegebietes gestimmt. „Aber das Verhalten von Amazon dürfte vielleicht nicht ohne Folgen bleiben“, sagt der Bauexperte im Hinblick auf die mangelnde Transparenz der Verhandlungen. „So geht man einfach nicht mit einer Kommune um.“ In den nächsten Wochen sind Sondersitzungen der Gremien in Upahl und Grevesmühlen zu dem Thema geplant, um die nötigen Grundstücksangelegenheiten zu regeln.

Dass Grevesmühlen Wachstum auch in wirtschaftlicher Hinsicht brauche, das sei aus Sicht von Volkmar Schulz logisch. „Aber die Hinhaltetaktik des Konzerns ist auf lange Sicht nicht hinnehmbar. Was passiert denn, wenn Amazon in einigen Wochen plötzlich verkündet, sie haben sich für einen anderen Standort entschieden?“

