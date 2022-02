Amazon-Pläne in Nordwestmecklenburg: Heftige Kritik aus der Bevölkerung

Grevesmühlen/Upahl

Seit dem Bekanntwerden der Pläne für den Großgewerbestandort gibt es auch Kritik an dem Vorhaben, das vor allem in den ersten Monaten ausschließlich hinter verschlossenen Türen beraten und diskutiert wurde.

Miro Zahra aus Plüschow Quelle: Michael Prochnow

Miro Zahra hat als Einwohnerin von Plüschow, das zur Gemeinde Upahl gehört, eine klare Minung dazu: „Da wird ein gigantisches Projekt angeschoben, das nicht nur Gewinn bringt sondern die Region strukturell überfordern wird. Die Öffentlichkeit wurde bisher gezielt aus den inhaltlichen Diskussion rausgehalten. Von den Seiten der WFG und den Gemeindevertretungen wurden bisher nur positive Signale in den Vordergrund gestellt: Arbeitsplätze, positive wirtschaftliche Entwicklung für die Region und viele zusätzliche Steuereinnahmen. Der Begriff der Nachhaltigkeit wird hierbei oft bemüht, allerdings ohne es mit konkreten Maßnahmen zu begründen. Auf der anderen Seite liegen die negativen Folgen der Ansiedlung von diesen Großunternehmen auf der Hand: Erhöhtes Verkehrsaufkommen, Umweltverschmutzung durch Emissionen, Überforderung der vorhandenen Infrastruktur, fehlende Unterbringungsmöglichkeiten für die 800 Gastarbeiter, die herziehen werden müssen, Verlust wertvoller landwirtschaftlicher Böden, gravierende Veränderung des Landschaftsbildes.

Können es die wagen Ankündigungen von Steuereinnahmen, die fließen sollen, aufwiegen? Der Standort Nordwestmecklenburg wirklich nachhaltig zu entwickeln, hieße Firmen die sich auf Zukunftstechnologien spezialisiert haben, die Ressourcen schonend produzieren, die hochwertige gut bezahlte Arbeitsplätze anbieten würden, herzuholen. Für die wird es aber künftig keinen Platz am Standort Upahl/Grevesmühlen geben.

Mangelnde Trasparenz bei den Entscheidungen um die Entwicklung des Großgewerbegebiets Upahl/Grevesmühlen sowie keine Möglichkeit für interessierte Bürgerinnen und Bürger sich in die inhaltliche Diskussion einzubringen, verstärken das schon vorhandene Misstrauen gegenüber der Politik und ihre Vertreterinnen und Vertreter und tragen zu Politverdrossenheit bei. Dabei geht es um schwerwiegende Entscheidungen, die eine ganze Region und das Leben der Menschen verändern werden. Wenn es schon viele negative Auswirkungen auf die Umwelt geben wird, sollten mindesten sinnvolle Ausgleichsmaßnahmen in der Kommune geplant werden. Die Bürgerinnen und Bürger sollten mehr in die Entscheidungen, die ihr Lebensumfeld direkt betreffen, einbezogen werden.“

Von Michael Prochnow