In Grevesmühlen und Upahl warten die Verantwortlichen auf die Entscheidung von Amazon, ob der Konzern in Nordwestmecklenburg ein Logistikzentrum betreiben wird. Wann die Entscheidung fällt, welche Auswirkungen das auf das geplante Gewerbegebiet hat und warum der Zoll eine Razzia bei Amazon in Bad Oldesloe durchführte.