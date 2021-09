Bis Ende August, so hatten Investor Equalbase und der künftige Mieter Amazon mitgeteilt, solle die Entscheidung über den Bau eines Logistikzentrums an der A 20 zwischen Upahl und Grevesmühlen fallen.

Amazon in Upahl: Das ist der aktuelle Stand der Verhandlungen

