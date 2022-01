Grevesmühlen

Endlich: Nach mehr als anderthalb Jahren, in denen nur spärliche Informationen über das rund 40 Hektar große Gewerbegebiet zwischen Upahl und Grevesmühlen nach außen drangen, sollen sich nun die Investoren mit ihren Vorhaben auf einer öffentlichen Sitzung präsentieren. Das gab Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler bekannt. Am Montag, 31. Januar, gibt es aus diesem Grund eine gemeinsame Sitzung der Grevesmühlener Stadt- und der

Bürgermeister Lars Prahler: Die Energiefrage für den Standort muss geklärt werden. Quelle: Dietmar Lilienthal

Upahler Gemeindevertreter um 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle im Ploggenseering. Dort sollen zum einen die konkreten Interessenten auftreten, zum anderen wollen Upahl und Grevesmühlen die Vereinbarung unter Dach und Fach bringen, die sowohl die Investitionen für den Standort als auch die späteren Kosten regelt. Denn beide Kommunen entwickeln das Großgewerbegebiet gemeinsam. Die Grundstücksfragen sollen im Anschluss geregelt werden, denn ein nicht unerheblicher Teil der Flächen befindet sich in privaten Händen.

Drei Interessenten für mehr als 30 Hektar

Laut Lars Prahler gebe es aktuell drei Interessenten für die Fläche vor den Toren der Stadt. Namen nannte er noch nicht. Aber die Spatzen pfeifen es von den Dächern, dass Amazon an der A 20 ein Logistikzentrum auf rund 18 Hektar plant. Ein weiterer Investor hat Interesse an 14,5 Hektar angemeldet, dabei handelt es sich nach OZ-Informationen um einen Hersteller von Holzmodulen für Fertigteilhäuser. Weiterhin soll auf dem Standort eine Tank- und Raststätte entstehen. Auch hier soll der Bedarf bei 1,4 Hektar liegen. Ein weiteres Logistikunternehmen hat Bedarf für 6,5 Hektar angemeldet. Bei einer Gesamtfläche von etwas mehr als 40 Hektar wären die großen Grundstücke damit fast vergeben.

Energiefrage muss geklärt werden

Nach Aussage der Stadtverwaltung laufen bereits intensive Verhandlungen mit den Versorgern. Wie Lars Prahler jetzt mitteilte, habe der Zweckverband bereits deutlich gemacht, dass eine eigene Leitung zum Klärwerk gebaut werden müsse, der Anschluss an das Trinkwassernetz müsse noch geklärt werden. Auch die Bereiche Strom und Wärmeversorgung müssen noch geklärt werden. „Und wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, wie nachhaltig dieser Gewerbestandort sein soll“, so Grevesmühlens Bürgermeister. Denn die Stadt hat sich vor Jahren auf die Fahnen geschrieben, eine grüne Kommune zu werden. „Beim Logistikstandort stellt sich zum Beispiel die Frage, wie der Investor sicherstellen will, wie die Lastwagen in zehn Jahren angetrieben werden.“ Die von der Bundesregierung angekündigten Gesetze beispielsweise zur Verpflichtung von Solarpanelen auf Neubauten würden genau in diese Richtung zielen.

Die Grafik zeigt die Größenordnung des künftigen Gewerbegebietes, links die A 20 mit der Abfahrt Upahl, der Kreisverkehr soll anfangs der Kurve in Höhe des Rückhaltebeckens entstehen. Quelle: Michael Prochnow

Kreisverkehr geplant

In Absprache mit den zuständigen Behörden soll eine eigene Verkehrsanbindung für das Gewerbegebiet entstehen. Geplant ist ein Kreisverkehr in Höhe der ersten Kurve aus Richtung der Autobahn. Der Kreisverkehr sei notwendig, um die erheblichen Verkehrsströme, die zu erwarten seien, zu kanalisieren, heißt es dazu von der Stadtverwaltung.

Investition für die Kommunen von 8,6 Millionen Euro

Für den Bau des Gewerbegebietes würden nach Aussage von Grevesmühlens Kämmerin Kristine Lenschow die Kosten für den Grunderwerb plus Steuern bei 8,6 Millionen Euro liegen. Das hatte sie auf einer der vorhergehenden Sitzung vorgerechnet. Die Kommunen könnten im Gegenzug für die Zeiträume von 2023 bis 2025 Grundstückserlöse von 5,5 Millionen Euro und für 2026 bis 2032 in Höhe von 5,550 Millionen Euro erzielen. Laut Lars Prahler seien in der Summe auch die Erschließungskosten enthalten.

Von Michael Prochnow