Amazon in Upahl: Das ist der aktuelle Stand der Verhandlungen

Grevesmühlen/Upahl

Der Bau des geplanten Logistikzentrums für den Versandriesen Amazon an der A 20 zwischen Upahl und Grevesmühlen verzögert sich weiter. Investor Equalbase aus Singapur, der das Logistikzentrum bauen will, das Amazon später mieten würde, hatte der Stadt Grevesmühlen und der Gemeinde Upahl mitgeteilt, dass bis Ende August die Entscheidung fallen solle. Bislang allerdings gibt es keine offizielle Meldung, ob das Großgewerbegebiet tatsächlich mit einem Logistikzentrum seinen Anfang nehmen wird oder nicht. Anfragen sowohl bei der Amazon-Zentrale in München als auch bei Equalbase blieben bislang unbeantwortet. Wie eine Nachfrage bei der Stadt Grevesmühlen ergab, sei der Termin für die Entscheidung erneut verschoben worden. Zumindest habe es keine definitive Absage gegeben, hieß es dazu.

Großgewerbestandort in Planung

Grevesmühlen und Upahl planen zusammen ein rund 40 Hektar großes Gewerbegebiet zwischen beiden Kommunen. Hintergrund ist zum einen die Anfrage von Amazon – auch wenn der Konzern öffentlich bislang nicht in Erscheinung getreten ist – und die Tatsache, dass das Gewerbegebiet in Upahl, wo sich unter anderem Arla befindet, kaum noch freie Flächen für Großbetriebe bietet. In einer nicht öffentlichen Sitzung hatte Amazon den Kommunalpolitikern mitgeteilt, dass in dem Logistikzentrum rund 1000 Arbeitsplätze entstehen würden, etwa 245 Lastwagen pro Tag würden das Areal ansteuern, von dem aus dann die Pakete an die Verteilzentren geliefert würden.

Von Michael Prochnow